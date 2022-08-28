На трассе в ХМАО рейсовый автобус протаранил грузовик

В аварии пострадали 4 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск, рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине автомобиль «ГАЗ». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«По предварительным данным, 28.08.2022 года около 23 часов 55 минут водитель 1980 года рождения, управляя автобусом „ГОЛАЗ“, двигаясь из Сургута в Нижневартовск на 113 км данной автодороги, допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящее из-за неисправности транспортное средство», — сообщают в ведомстве. По факту случившегося полиция начала административное разбирательство.

В результате аварии травмированы 4 человека: трое пассажиров автобуса и водитель грузовика «ГАЗ». Все они с места аварии отправлены на скорой в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на «трассе смерти» автобус с пассажирами врезался в «Камаз». На 837 км автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автомобилем «ПАЗ» допустил наезд на стоящий на обочине грузовик.