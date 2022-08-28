Полеты из Екатеринбурга в десятки городов страны станут дешевле

Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, речь идет о 448 позициях, среди которых маршруты, связывающие Свердловскую область с другими регионами страны.
«Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе», — говорится в постановлении. Решение позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям и сделать их более доступными.
Среди субсидируемых указаны рейсы из Екатеринбурга в Барнаул, Белгород, Белоярский, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Калуга, Кемерово, Магнитогорск. Также субсидируемые перевозки будут осуществляться в Махачкалу, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Нягань, Омск, Оренбург, Орск, Салехард, Саранск, Саратов, Советский, Тамбов, Тобольск, Томск, Ульяновск, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск, Череповец.
Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings еженедельно отправлять самолеты с пассажирами в китайские города Хайкоу и Санья. Самолеты авиакомпании смогут летать по этим маршрутам дважды в неделю.
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