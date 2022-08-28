Полеты из Екатеринбурга в десятки городов страны станут дешевле

29 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Субсидии из бюджета РФ сделают билеты на самолеты более доступными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, речь идет о 448 позициях, среди которых маршруты, связывающие Свердловскую область с другими регионами страны. «Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе», — говорится в постановлении. Решение позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям и сделать их более доступными. Среди субсидируемых указаны рейсы из Екатеринбурга в Барнаул, Белгород, Белоярский, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Калуга, Кемерово, Магнитогорск. Также субсидируемые перевозки будут осуществляться в Махачкалу, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Нягань, Омск, Оренбург, Орск, Салехард, Саранск, Саратов, Советский, Тамбов, Тобольск, Томск, Ульяновск, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск, Череповец. Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings еженедельно отправлять самолеты с пассажирами в китайские города Хайкоу и Санья. Самолеты авиакомпании смогут летать по этим маршрутам дважды в неделю.

Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, речь идет о 448 позициях, среди которых маршруты, связывающие Свердловскую область с другими регионами страны. «Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе», — говорится в постановлении. Решение позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям и сделать их более доступными. Среди субсидируемых указаны рейсы из Екатеринбурга в Барнаул, Белгород, Белоярский, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Калуга, Кемерово, Магнитогорск. Также субсидируемые перевозки будут осуществляться в Махачкалу, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Нягань, Омск, Оренбург, Орск, Салехард, Саранск, Саратов, Советский, Тамбов, Тобольск, Томск, Ульяновск, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск, Череповец. Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings еженедельно отправлять самолеты с пассажирами в китайские города Хайкоу и Санья. Самолеты авиакомпании смогут летать по этим маршрутам дважды в неделю.