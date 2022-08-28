Курганским ученикам запретили покупать дневники с котятами

29 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Родителям курганских школьников велели закупать дневники с символикой РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученикам одной из курганских школ велели закупить дневники с изображением государственной символики. Дневники с изображениями котят и супергероев даже для начальных классов запрещены, сообщили URA.RU родители школьников. «На родительском собрании в школе нам заявили, что дневники должны быть только с российской символикой, с флагом или гербом. Дневники с котиками и суперменами нельзя. Первый класс, еще ладно, если уже купили, но начиная со второго класса для всех строго — только символика РФ», — рассказала мама младшеклассника. В пресс-службе департамента образования Курганской области URA.RU ответили, что в ведомстве не давали рекомендаций школам по поводу обложек школьных дневников. Вместе с тем, по мнению специалистов, следует выбирать нейтральные обложки для дневников, так как яркие картинки с котятами, цветами и супергероями могут отвлекать детей от занятий.

Ученикам одной из курганских школ велели закупить дневники с изображением государственной символики. Дневники с изображениями котят и супергероев даже для начальных классов запрещены, сообщили URA.RU родители школьников. «На родительском собрании в школе нам заявили, что дневники должны быть только с российской символикой, с флагом или гербом. Дневники с котиками и суперменами нельзя. Первый класс, еще ладно, если уже купили, но начиная со второго класса для всех строго — только символика РФ», — рассказала мама младшеклассника. В пресс-службе департамента образования Курганской области URA.RU ответили, что в ведомстве не давали рекомендаций школам по поводу обложек школьных дневников. Вместе с тем, по мнению специалистов, следует выбирать нейтральные обложки для дневников, так как яркие картинки с котятами, цветами и супергероями могут отвлекать детей от занятий.