Курганским ученикам запретили покупать дневники с котятами

Ученикам одной из курганских школ велели закупить дневники с изображением государственной символики. Дневники с изображениями котят и супергероев даже для начальных классов запрещены, сообщили URA.RU родители школьников.
«На родительском собрании в школе нам заявили, что дневники должны быть только с российской символикой, с флагом или гербом. Дневники с котиками и суперменами нельзя. Первый класс, еще ладно, если уже купили, но начиная со второго класса для всех строго — только символика РФ», — рассказала мама младшеклассника.
В пресс-службе департамента образования Курганской области URA.RU ответили, что в ведомстве не давали рекомендаций школам по поводу обложек школьных дневников. Вместе с тем, по мнению специалистов, следует выбирать нейтральные обложки для дневников, так как яркие картинки с котятами, цветами и супергероями могут отвлекать детей от занятий.
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