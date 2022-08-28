Борцы с коррупцией поймали шестерых депутатов Екатеринбурга

29 августа 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

В списке проштрафившихся — Антон Швалев (слева) и Александр Караваев (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский департамент противодействия коррупции выявил нарушения в декларациях шести депутатов гордумы Екатеринбурга, сообщил URA.RU источник в муниципальной власти. По его словам, это Антон Швалев («Единая Россия»), Константин Киселев («Яблоко»), Анастасия Немец («Единая Россия»), Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), вице-спикер думы Виктор Тестов («Единая Россия») и Александр Караваев (СР). Еще один собеседник при этом сказал, что число депутатов в два раза меньше. «В этом году департамент подошел к проверке более строго: проверил расходы и траты не только за последние три года, но и за предыдущие несколько лет. То же самое — с банковскими счетами», — поделился второй источник. При этом выявленные у названных депутатов нарушения не являются существенными. «Тестов, к примеру, из списка уже выбыл, предоставив департаменту необходимые пояснения», — добавил инсайдер. По этой причине ждать каких-либо серьезных санкций не стоит, резюмировал он. На вероятность такого исхода указывает и практика: за время работы действующего созыва депутаты отделывались предупреждениями. Получить комментарии от названных политиков к моменту публикации не удалось. На вопрос корреспондента оперативно ответил лишь Константин Киселев, но раскрывать суть претензий в его адрес не стал, ссылаясь на защиту персональных данных. В самом департаменте противодействия коррупции о ситуации пока также не высказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский департамент противодействия коррупции выявил нарушения в декларациях шести депутатов гордумы Екатеринбурга, сообщил URA.RU источник в муниципальной власти. По его словам, это Антон Швалев («Единая Россия»), Константин Киселев («Яблоко»), Анастасия Немец («Единая Россия»), Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), вице-спикер думы Виктор Тестов («Единая Россия») и Александр Караваев (СР). Еще один собеседник при этом сказал, что число депутатов в два раза меньше. «В этом году департамент подошел к проверке более строго: проверил расходы и траты не только за последние три года, но и за предыдущие несколько лет. То же самое — с банковскими счетами», — поделился второй источник. При этом выявленные у названных депутатов нарушения не являются существенными. «Тестов, к примеру, из списка уже выбыл, предоставив департаменту необходимые пояснения», — добавил инсайдер. По этой причине ждать каких-либо серьезных санкций не стоит, резюмировал он. На вероятность такого исхода указывает и практика: за время работы действующего созыва депутаты отделывались предупреждениями. Получить комментарии от названных политиков к моменту публикации не удалось. На вопрос корреспондента оперативно ответил лишь Константин Киселев, но раскрывать суть претензий в его адрес не стал, ссылаясь на защиту персональных данных. В самом департаменте противодействия коррупции о ситуации пока также не высказываются.