Челябинские власти подписали контракт на строительство метро

Группа Компании «Моспроект — 3» приступает к строительству челябинского метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области в лице АО «Челябинский метротрамвай» подписали контракт на 49,5 млрд рублей с ГК «Моспроект — 3», которая ранее выиграла тендер на строительство челябинского метро. Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Подписан контракт с Группой Компании „Моспроект — 3“. Этот подрядчик будет выполнять основные работы по проектированию и строительству метро в Челябинске. Заказчиком строительства объекта выступает АО „Челябинский метротрамвай“. Это будет совершенно другой уровень мобильности и безопасности людей», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Инженерам компании предстоит работа на участках скального грунта со сложной гидрологией. В процессе работы под метротрамвай будет частично адаптирован станционный комплекс «Торговый центр» и 2 км ранее пройденных тоннелей. ГК «Моспроект-3» уже проводит комплекс работ по поддержке выработок метро в Челябинске.

Протяженность линии составит 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути и 2 подземных остановочных комплекса будут построены к 2026 году в рамках реализации инфраструктурного бюджетного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть». Линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тыс. пассажиров в час, что позволит существенно разгрузить от транспорта улицы Челябинска.

Общая стоимость строительства метро в Челябинске оценивается в 73 млрд рублей. Эти средства Минстрой РФ направит в регион в 2024—2025 годах в рамках инфраструктурного кредита.

Метро в Челябинске начали строить еще во времена СССР, но из-за проблем с финансированием объект так и не был завершен. Решение продолжить строительство было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. На уровне региона лоббистом масштабного транспортного и инфраструктурного проекта выступает губернатор Алексей Текслер.