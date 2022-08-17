В Челябинске выбрали подрядчика на тендер в 49,5 млрд

В Челябинске 18 августа выбрали подрядчика по строительству метро на тендер, начальная стоимость которого составила 49,5 млрд рублей. Победителем стала группа Компаний «Моспроект — 3». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Определился подрядчик для строительства метротрама в Челябинске. Им стала Группа Компаний „Моспроект — 3“, которая оказалась единственным участником конкурса. Далее начинается процесс заключения контракта», — заявили в пресс-службе.
За 49,5 млрд рублей подрядчику необходимо до 24 мая 2024 года предоставить готовый проект линии «Север-Юг», и до конца 2025 года закончить все строительно-монтажные работы. Данная сумма челябинского метротрама является только первой частью. Общая стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей.
73 миллиарда Минстрой РФ направит в регион в 2024—2025 годах в рамках бюджетного финансирования. Как сообщало ведомство, работа по распределению инфраструктурного кредита завершилась.
Строительство метро в Челябинске началось еще во времена СССР, но так и не было завершено. Решение о возобновлении строительства было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метротрам в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы. Торги по выбору подрядчика должны были состояться 16 августа, но их перенесли на 18 августа. Заказчиком строительства объекта выступает Акционерное общество «Челябинский метротрамвай».
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