Тюменка, сбежавшая из ЯНАО, участвует в конкурсе журнала MAXIM

29 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Бизнес-леди из Тюмени решила попытать свои силы в конкурсе от мужского журнала Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Тюмени Дарина Вовк, ранее жившая в ЯНАО, но сбежавшая оттуда, принимает участие в конкурсе журнала MAXIM. Фотографии девушки размещены на сайте издания. «Дарина Вовк, 33 года. Тюмень», — такая информация значится в аккаунте девушки на сайте Miss MAXIM. В своих социальных сетях тюменка рассказывает о себе больше. Как пишет Дарина Вовк, она родилась и большую часть жизни провела в Ноябрьске (ЯНАО), откуда сбежала после развода. У девушки двое детей, в Тюмени она занимается бизнесом, владеет студией ногтевого сервиса. На момент публикации новости Дарина Вовк занимает 193 место из 299 участниц конкурса MAXIM. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, заявившихся на состязание. В частности, в нем принимают участие 44-летняя модель жанра «ню» и таролог, предсказывающая судьбу.

Жительница Тюмени Дарина Вовк, ранее жившая в ЯНАО, но сбежавшая оттуда, принимает участие в конкурсе журнала MAXIM. Фотографии девушки размещены на сайте издания. «Дарина Вовк, 33 года. Тюмень», — такая информация значится в аккаунте девушки на сайте Miss MAXIM. В своих социальных сетях тюменка рассказывает о себе больше. Как пишет Дарина Вовк, она родилась и большую часть жизни провела в Ноябрьске (ЯНАО), откуда сбежала после развода. У девушки двое детей, в Тюмени она занимается бизнесом, владеет студией ногтевого сервиса. На момент публикации новости Дарина Вовк занимает 193 место из 299 участниц конкурса MAXIM. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, заявившихся на состязание. В частности, в нем принимают участие 44-летняя модель жанра «ню» и таролог, предсказывающая судьбу.