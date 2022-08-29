Тюменка, сбежавшая из ЯНАО, участвует в конкурсе журнала MAXIM

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Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург
Бизнес-леди из Тюмени решила попытать свои силы в конкурсе от мужского журнала Фото:

Жительница Тюмени Дарина Вовк, ранее жившая в ЯНАО, но сбежавшая оттуда, принимает участие в конкурсе журнала MAXIM. Фотографии девушки размещены на сайте издания.

«Дарина Вовк, 33 года. Тюмень», — такая информация значится в аккаунте девушки на сайте Miss MAXIM.

В своих социальных сетях тюменка рассказывает о себе больше. Как пишет Дарина Вовк, она родилась и большую часть жизни провела в Ноябрьске (ЯНАО), откуда сбежала после развода. У девушки двое детей, в Тюмени она занимается бизнесом, владеет студией ногтевого сервиса.

На момент публикации новости Дарина Вовк занимает 193 место из 299 участниц конкурса MAXIM. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, заявившихся на состязание. В частности, в нем принимают участие 44-летняя модель жанра «ню» и таролог, предсказывающая судьбу.

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Жительница Тюмени Дарина Вовк, ранее жившая в ЯНАО, но сбежавшая оттуда, принимает участие в конкурсе журнала MAXIM. Фотографии девушки размещены на сайте издания. «Дарина Вовк, 33 года. Тюмень», — такая информация значится в аккаунте девушки на сайте Miss MAXIM. В своих социальных сетях тюменка рассказывает о себе больше. Как пишет Дарина Вовк, она родилась и большую часть жизни провела в Ноябрьске (ЯНАО), откуда сбежала после развода. У девушки двое детей, в Тюмени она занимается бизнесом, владеет студией ногтевого сервиса. На момент публикации новости Дарина Вовк занимает 193 место из 299 участниц конкурса MAXIM. Ранее URA.RU писало и о других тюменках, заявившихся на состязание. В частности, в нем принимают участие 44-летняя модель жанра «ню» и таролог, предсказывающая судьбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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