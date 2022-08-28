Пропавшую в Пермском крае медсестру убили

Тело пропавшей Татьяны Рекутиной из города Чусовой Пермского края обнаружили с признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело об убийстве.
«По сообщению о безвестном исчезновении девушки 1999 года рождения, были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. 28 августа в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — сообщают в следкоме.
Татьяна Рекутина ушла из дома по улице Высотная в Чусовом 26 августа и пропала. Ориентировки о пропавшей размещались в поисковых группах Пермского края. По сообщениям СМИ, девушка работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.
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