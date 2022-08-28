Пропавшую в Пермском крае медсестру убили

29 августа 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Тело девушки нашли в лесном массиве (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тело пропавшей Татьяны Рекутиной из города Чусовой Пермского края обнаружили с признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело об убийстве. «По сообщению о безвестном исчезновении девушки 1999 года рождения, были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. 28 августа в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — сообщают в следкоме. Татьяна Рекутина ушла из дома по улице Высотная в Чусовом 26 августа и пропала. Ориентировки о пропавшей размещались в поисковых группах Пермского края. По сообщениям СМИ, девушка работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.

Тело пропавшей Татьяны Рекутиной из города Чусовой Пермского края обнаружили с признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело об убийстве. «По сообщению о безвестном исчезновении девушки 1999 года рождения, были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. 28 августа в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — сообщают в следкоме. Татьяна Рекутина ушла из дома по улице Высотная в Чусовом 26 августа и пропала. Ориентировки о пропавшей размещались в поисковых группах Пермского края. По сообщениям СМИ, девушка работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.