28 августа 2022
27 августа 2022

Пропавшую в Пермском крае медсестру убили

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Тело девушки нашли в лесном массиве (архивное фото) Фото:

Тело пропавшей Татьяны Рекутиной из города Чусовой Пермского края обнаружили с признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело об убийстве.

«По сообщению о безвестном исчезновении девушки 1999 года рождения, были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. 28 августа в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — сообщают в следкоме.

Татьяна Рекутина ушла из дома по улице Высотная в Чусовом 26 августа и пропала. Ориентировки о пропавшей размещались в поисковых группах Пермского края. По сообщениям СМИ, девушка работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.

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Тело пропавшей Татьяны Рекутиной из города Чусовой Пермского края обнаружили с признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело об убийстве. «По сообщению о безвестном исчезновении девушки 1999 года рождения, были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. 28 августа в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — сообщают в следкоме. Татьяна Рекутина ушла из дома по улице Высотная в Чусовом 26 августа и пропала. Ориентировки о пропавшей размещались в поисковых группах Пермского края. По сообщениям СМИ, девушка работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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