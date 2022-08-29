Британцам стыло стыдно перед Россией за сломанный авианосец

29 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Британский корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов сейчас стоит возле острова Уайт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Британским читателям Daily Mail стало стыдно за новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Авианосец был спущен на воду в 2017 году. «Из Кремля доносится громкий смех», — прокомментировал эту новость пользователь CalmDownWokies. Другой пользователь Millsy2611 поиронизировал, что в российские СМИ попала эта информация, пристыдив Великобританию за происшествие. «Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul. «Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross. «Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales вышел в прибрежные воды для участия в совместных с США учениях, вскоре после чего сломался. На данный момент идут проверки и выяснения причин его поломки.

Британским читателям Daily Mail стало стыдно за новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Авианосец был спущен на воду в 2017 году. «Из Кремля доносится громкий смех», — прокомментировал эту новость пользователь CalmDownWokies. Другой пользователь Millsy2611 поиронизировал, что в российские СМИ попала эта информация, пристыдив Великобританию за происшествие. «Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul. «Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross. «Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales вышел в прибрежные воды для участия в совместных с США учениях, вскоре после чего сломался. На данный момент идут проверки и выяснения причин его поломки.