Британцам стыло стыдно перед Россией за сломанный авианосец

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Британский корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов сейчас стоит возле острова Уайт Фото:

Британским читателям Daily Mail стало стыдно за новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Авианосец был спущен на воду в 2017 году.

«Из Кремля доносится громкий смех», — прокомментировал эту новость пользователь CalmDownWokies. Другой пользователь Millsy2611 поиронизировал, что в российские СМИ попала эта информация, пристыдив Великобританию за происшествие.

«Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul. «Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross. «Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave.

Новый британский авианосец HMS Prince of Wales вышел в прибрежные воды для участия в совместных с США учениях, вскоре после чего сломался. На данный момент идут проверки и выяснения причин его поломки.

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Британским читателям Daily Mail стало стыдно за новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Авианосец был спущен на воду в 2017 году. «Из Кремля доносится громкий смех», — прокомментировал эту новость пользователь CalmDownWokies. Другой пользователь Millsy2611 поиронизировал, что в российские СМИ попала эта информация, пристыдив Великобританию за происшествие. «Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul. «Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross. «Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales вышел в прибрежные воды для участия в совместных с США учениях, вскоре после чего сломался. На данный момент идут проверки и выяснения причин его поломки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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