Мэр в Челябинской области игнорирует поручение правительства

29 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В правительстве настаивают на справедливом распределении денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов игнорирует поручение правительства Челябинской области справедливо распределять субсидии на погашение долгов перед поставщиками энергоресурсов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Только за электроэнергию задолженность предприятий ЖКХ области составляет более 1,5 млрд рублей. Отсутствие долгов — обязательное условие получения паспорта готовности к зиме. «Правительство выделило 600 млн рублей, чтобы закрыть проблему. По решению областного штаба главам рекомендовано разделить деньги пропорционально между ресурсоснабжающими организациями. Но некоторые мэры игнорируют поручение правительства и распределяют средства по своему усмотрению. Самая сложная ситуация в Верхнеуфалейском городском округе. Из 90 млн поставщику электроэнергии не планируют направить ни одного рубля», — сообщил инсайдер. В Уралэнергосбыте подтвердили, что верхнеуфалейские МУПЫ задолжали более 74 млн рублей. «Переговоры с главой муниципалитета Сергеем Тарасовым не дали результата. Местное собрание депутатов приняло решение выделить всю сумму коммерческой организации ООО „Бриз“, у которой задолженности перед гарантирующим поставщиком нет. При этом муниципальные предприятия („Водоканал ВГО“, „Ресурс-Н“, „Энергетик“) не получат ничего. В связи с этим гарантирующий поставщик намерен обратиться в прокуратуру для проверки законности такого решения», — рассказали в Уралэнергоргосбыте. Получить комментарий в пресс-службе мэрии Верхнеуфалейского городского округа не удалось. Там не ответили на звонок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов игнорирует поручение правительства Челябинской области справедливо распределять субсидии на погашение долгов перед поставщиками энергоресурсов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Только за электроэнергию задолженность предприятий ЖКХ области составляет более 1,5 млрд рублей. Отсутствие долгов — обязательное условие получения паспорта готовности к зиме. «Правительство выделило 600 млн рублей, чтобы закрыть проблему. По решению областного штаба главам рекомендовано разделить деньги пропорционально между ресурсоснабжающими организациями. Но некоторые мэры игнорируют поручение правительства и распределяют средства по своему усмотрению. Самая сложная ситуация в Верхнеуфалейском городском округе. Из 90 млн поставщику электроэнергии не планируют направить ни одного рубля», — сообщил инсайдер. В Уралэнергосбыте подтвердили, что верхнеуфалейские МУПЫ задолжали более 74 млн рублей. «Переговоры с главой муниципалитета Сергеем Тарасовым не дали результата. Местное собрание депутатов приняло решение выделить всю сумму коммерческой организации ООО „Бриз“, у которой задолженности перед гарантирующим поставщиком нет. При этом муниципальные предприятия („Водоканал ВГО“, „Ресурс-Н“, „Энергетик“) не получат ничего. В связи с этим гарантирующий поставщик намерен обратиться в прокуратуру для проверки законности такого решения», — рассказали в Уралэнергоргосбыте. Получить комментарий в пресс-службе мэрии Верхнеуфалейского городского округа не удалось. Там не ответили на звонок.