В ХМАО собака помогла спасти провалившегося в болото грибника

Пропавшего грибника служебная собака нашла по следу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижневартовске полицейские спасли провалившегося в болото грибника. Найти мужчину помогла служебная собака «Энцелад». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«На поиски пропавшего выдвинулись дежурные наряды УМВД России по Нижневартовску. Четыре часа сотрудники полиции проводили поисковые мероприятия, проверяя лесополосу. След горожанина смогла обнаружить служебная собака „Энцелад“. Как оказалось, ранее мужчина провалился в болото и насквозь промок, поэтому посчитал, что помощь прибыла вовремя. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

Заявление о заблудившемся мужчине поступило в дежурную часть полиции от дочери пропавшего. Женщина сообщала, что отец рано утром ушел за грибами, а несколько минут назад позвонил на сотовый телефон и сообщил, что заблудился.

Ранее URA.RU сообщало, что собака помогла задержать курганца подозреваемого в краже. Служебная собака привела полицейских к дому подозреваемого.