В свердловской больнице остался один ЛОР на 80 тысяч человек

В Новоуральске проживает около 80 тысяч человек, а прием ведет единственный ЛОР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новоуральской городской больнице (Свердловская область) острая нехватка персонала. Речь идет о врачах-отоларингологах (ЛОР). В Новоуральске проживает почти 80 тысяч человек, а прием ведет единственный ЛОР. Об этом URA.RU рассказал источник, пожелавший остаться анонимом.

«В Новоуральске проживает около 80 тысяч человек. И принимает всех горожан единственный врач — отоларинголог. Из-за этого очереди и долгие недели ожидания приема. На врача ложится колоссальная нагрузка. Как результат: страдает как врач, так и пациенты», — посетовал житель закрытого города.

По словам свердловчанина, единственный врач очень часто сталкивается с негодованием пациентов. «Горожане часто оказываются недовольны долгим ожиданием в очереди. Свое недовольство высказывают врачу. Такой негатив, особенно в условиях колоссальной нагрузки, воспринимается врачом болезненно. Будет ли вопрос с нехваткой медперсонала как-то решаться, пока неясно», — отметил он.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там отметили, что запрос необходимо направить в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России). Журналист URA.RU попытался связаться с отделом по взаимодействию со СМИ ФМБА России, но на телефонный звонок никто не ответил. Официальный запрос направлен в ведомство. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от регионального министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути решения одной из главных проблем региона — дефицита врачей. С таким наказом глава области выступил на выездном совещании по вопросам медицины в Первоуральске. Придумать решение проблемы глава минздрава обещал еще месяц назад.