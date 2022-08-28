Пьяный пермяк напал на таксиста, после чего устроил ДТП. Видео

29 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Пермяк напал на таксиста и врезался на его машине в дерево Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми пьяный молодой человек напал на таксиста, после чего сел за руль авто и устроил ДТП. Пострадавший успел попросить о помощи у полицейских, которые и задержали нападавшего. Подробности нападения рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В Перми ночью нетрезвый пассажир во время поездки на такси набросился на водителя и стал его душить. Испугавшись за свою жизнь, водитель пересел на пассажирское сиденье, как того и требовал нападавший, после чего пьяный пермяк сел за руль и поехал по улице, но не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в пресс-службе ведомства. После аварии таксист выскочил из машины и побежал к стоящим неподалеку полицейским за помощью. Нападавший попытался сбежать, но прибывшие на место правоохранители задержали его. 21-летнему пермяку грозит до семи лет тюрьмы.

В Перми пьяный молодой человек напал на таксиста, после чего сел за руль авто и устроил ДТП. Пострадавший успел попросить о помощи у полицейских, которые и задержали нападавшего. Подробности нападения рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В Перми ночью нетрезвый пассажир во время поездки на такси набросился на водителя и стал его душить. Испугавшись за свою жизнь, водитель пересел на пассажирское сиденье, как того и требовал нападавший, после чего пьяный пермяк сел за руль и поехал по улице, но не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в пресс-службе ведомства. После аварии таксист выскочил из машины и побежал к стоящим неподалеку полицейским за помощью. Нападавший попытался сбежать, но прибывшие на место правоохранители задержали его. 21-летнему пермяку грозит до семи лет тюрьмы.