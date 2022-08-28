28 августа 2022
27 августа 2022

Пьяный пермяк напал на таксиста, после чего устроил ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк напал на таксиста и врезался на его машине в дерево Фото:

В Перми пьяный молодой человек напал на таксиста, после чего сел за руль авто и устроил ДТП. Пострадавший успел попросить о помощи у полицейских, которые и задержали нападавшего. Подробности нападения рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В Перми ночью нетрезвый пассажир во время поездки на такси набросился на водителя и стал его душить. Испугавшись за свою жизнь, водитель пересел на пассажирское сиденье, как того и требовал нападавший, после чего пьяный пермяк сел за руль и поехал по улице, но не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После аварии таксист выскочил из машины и побежал к стоящим неподалеку полицейским за помощью. Нападавший попытался сбежать, но прибывшие на место правоохранители задержали его. 21-летнему пермяку грозит до семи лет тюрьмы.

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В Перми пьяный молодой человек напал на таксиста, после чего сел за руль авто и устроил ДТП. Пострадавший успел попросить о помощи у полицейских, которые и задержали нападавшего. Подробности нападения рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В Перми ночью нетрезвый пассажир во время поездки на такси набросился на водителя и стал его душить. Испугавшись за свою жизнь, водитель пересел на пассажирское сиденье, как того и требовал нападавший, после чего пьяный пермяк сел за руль и поехал по улице, но не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в пресс-службе ведомства. После аварии таксист выскочил из машины и побежал к стоящим неподалеку полицейским за помощью. Нападавший попытался сбежать, но прибывшие на место правоохранители задержали его. 21-летнему пермяку грозит до семи лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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