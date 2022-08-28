Суд оставил кафе в историческом центре Перми без кондиционеров

Индустриальный районный суд Перми обязал владельца помещения, где расположено кафе «Caramella», демонтировать с фасада здания кондиционеры. Решение обоснованно тем, что дом по улице Толмачева, 32 располагается на территории объекта культурного наследия, а сплит-системы на стене здания портят вид, сообщается на сайте Пермского краевого суда.
«Собственник нежилого помещения в доме по ул. Толмачева, 32 (кафе „Caramella“) обязан произвести демонтаж кондиционеров и вентиляционных труб на южном фасаде дома в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Пятиэтажное здание по ул. Толмачева, 32 расположено в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места „Проспект им. Ленина“», — говорится на сайте суда.
Владелец помещения апеллировал к тому, что само здание не относится к объектам культурного наследия. Но суд указал, что дом расположен в границах территории объекта культурного наследия, поэтому закон, запрещающий размещение наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб на фасадах исторических зданий, относится и к нему.
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