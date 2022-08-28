Суд оставил кафе в историческом центре Перми без кондиционеров

29 августа 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Кондиционеры портят вид на стене здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Индустриальный районный суд Перми обязал владельца помещения, где расположено кафе «Caramella», демонтировать с фасада здания кондиционеры. Решение обоснованно тем, что дом по улице Толмачева, 32 располагается на территории объекта культурного наследия, а сплит-системы на стене здания портят вид, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Собственник нежилого помещения в доме по ул. Толмачева, 32 (кафе „Caramella“) обязан произвести демонтаж кондиционеров и вентиляционных труб на южном фасаде дома в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Пятиэтажное здание по ул. Толмачева, 32 расположено в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места „Проспект им. Ленина“», — говорится на сайте суда. Владелец помещения апеллировал к тому, что само здание не относится к объектам культурного наследия. Но суд указал, что дом расположен в границах территории объекта культурного наследия, поэтому закон, запрещающий размещение наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб на фасадах исторических зданий, относится и к нему.

Индустриальный районный суд Перми обязал владельца помещения, где расположено кафе «Caramella», демонтировать с фасада здания кондиционеры. Решение обоснованно тем, что дом по улице Толмачева, 32 располагается на территории объекта культурного наследия, а сплит-системы на стене здания портят вид, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Собственник нежилого помещения в доме по ул. Толмачева, 32 (кафе „Caramella“) обязан произвести демонтаж кондиционеров и вентиляционных труб на южном фасаде дома в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Пятиэтажное здание по ул. Толмачева, 32 расположено в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места „Проспект им. Ленина“», — говорится на сайте суда. Владелец помещения апеллировал к тому, что само здание не относится к объектам культурного наследия. Но суд указал, что дом расположен в границах территории объекта культурного наследия, поэтому закон, запрещающий размещение наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб на фасадах исторических зданий, относится и к нему.