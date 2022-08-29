Мишустин пообещал продлить меры поддержки экономики России

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, мишустин михаил
Михаил Мишустин признал, что антикризисные меры оказались эффективными Фото:
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Российские власти собираются продлить меры по поддержке экономики страны. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены. Речь идет об увеличении нормы по госзакупкам. Мы повысили этот объем до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения», — трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Он также отметил, что внимание будет уделено сельхозпроизводителям, которые работают в области продовольственной безопасности. Мишустин поручил правительству проработать конкретные шаги для поддержки экономики и граждан России.

Россия проводит специальную операцию на Украине. Главная цель российских войск там — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ. Несмотря на это, европейские страны ввели против России жесткие санкции, которые могли повлиять на экономику государства. Однако по просьбе президента РФ Владимира Путина правительством было разработано несколько пакетов антикризисных мер.

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Российские власти собираются продлить меры по поддержке экономики страны. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены. Речь идет об увеличении нормы по госзакупкам. Мы повысили этот объем до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения», — трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что внимание будет уделено сельхозпроизводителям, которые работают в области продовольственной безопасности. Мишустин поручил правительству проработать конкретные шаги для поддержки экономики и граждан России. Россия проводит специальную операцию на Украине. Главная цель российских войск там — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ. Несмотря на это, европейские страны ввели против России жесткие санкции, которые могли повлиять на экономику государства. Однако по просьбе президента РФ Владимира Путина правительством было разработано несколько пакетов антикризисных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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