Следователи назвали версии аварии вертолета в ХМАО

Следователи называют три предварительные причины аварии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники следственного комитета рассматривают три предварительные причины жесткого приземления вертолета Ми-8 в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Установлено, что около 16:20 29 августа вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Каюково в Сургутском районе ХМАО. На борту вертолета находились семь человек, четверо получили телесные повреждения. Их эвакуировали вертолетом в больницу города Сургута для оказания квалифицированной медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Для более детального изучения обстоятельств аварии на место ЧП вместе со следователями выехали и эксперты- криминалисты. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.