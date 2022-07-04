В руководство Херсонской области назначены российские управленцы

Интеграционные процессы Херсонской области в состав России усиливаются Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо назначил нескольких российских чиновников на ключевые должности в правительстве региона. Главой правительства стал первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Михаил Родиков, бывший замглавы администрации ГО Кашира Московской области, возглавил министерство образования и науки Херсона. Назначения свидетельствуют об усилении интеграционных процессов Херсонской области с РФ.

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович. Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Ковалев Алексей Иванович. Министерство образования и науки возглавил Родиков Михаил Леонидович», — говорится в официальном telegram-канале Военно-гражданской администрации Херсонской области.

Елисеев находится в органах власти разного уровня с 2014 года. В Вологде работал помощником, а затем и заместителем мэра города. В 2016 году стал заместителем руководителя аппарата правительства в Калининградской области, также был главным федеральным инспектором и первым зампредом областного правительства. Проходит обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Высшей Школе Государственного Управления — «школе губернаторов».

Ковалев ранее был народным депутатом Верховной рады IX созыва (фракция ПП «Слуга Народа»). После освобождения Херсонской области российскими военными остался в регионе, и Киев исключил его из партии. После встречи первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко получал угрозы со стороны представителей киевского режима и неонацистов, в отношении него была совершена диверсия со стороны СБУ — подрыв машины. Однако он остался жив, хоть и попал в больницу.

Родиков родился в Московской области и получил несколько образований: педагогическое, юридическое, стал кандидатом исторических наук. Работал заместителем главы администрации Озерского района Подмосковья, начальником управления воспитания детей и профилактики асоциальных явлений Министерства образования Московской области, три года возглавлял департамент образования Севастополя и занимал должность заместителя главы администрации городского округа Кашира.

Херсонская область была освобождена от националистов и украинских военных в ходе вынужденной российской спецоперации 15 марта. Граждане этой территории уже получают российские паспорта. Кроме того, по словам главы международного комитета Госдумы, главы ЛДПР Леонида Слуцкого, регион может стать частью России уже в 2022 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!