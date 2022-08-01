Бывший соратник Зеленского обвинил разведку Украины в покушении. Видео

01 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Алексей Ковалев обвиняет главу СБУ в своем покушении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Ковалев обвинил разведку страны в покушении на себя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Считаю, что ликвидация человека за его позицию — не преступление, а уже терроризм. Считаю что, покушение на меня было сделано профессионалами, по заданию главы разведки, который, по сути, подтвердил данный факт в своем интервью», — поделился он. Также Ковалев заверил, что и дальше собирается исполнять свои обязанности в качестве министра сельского хозяйства Херсонской области. Ранее Ковалев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация и защита людей Донбасса. На данный момент от ВСУ и нацбатов освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Ковалев обвинил разведку страны в покушении на себя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Считаю, что ликвидация человека за его позицию — не преступление, а уже терроризм. Считаю что, покушение на меня было сделано профессионалами, по заданию главы разведки, который, по сути, подтвердил данный факт в своем интервью», — поделился он. Также Ковалев заверил, что и дальше собирается исполнять свои обязанности в качестве министра сельского хозяйства Херсонской области. Ранее Ковалев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация и защита людей Донбасса. На данный момент от ВСУ и нацбатов освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.