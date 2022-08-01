Бывший соратник Зеленского обвинил разведку Украины в покушении. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Алексей Ковалев обвиняет главу СБУ в своем покушении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Ковалев обвинил разведку страны в покушении на себя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Считаю, что ликвидация человека за его позицию — не преступление, а уже терроризм. Считаю что, покушение на меня было сделано профессионалами, по заданию главы разведки, который, по сути, подтвердил данный факт в своем интервью», — поделился он. Также Ковалев заверил, что и дальше собирается исполнять свои обязанности в качестве министра сельского хозяйства Херсонской области.

Ранее Ковалев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация и защита людей Донбасса. На данный момент от ВСУ и нацбатов освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Бывший депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Ковалев обвинил разведку страны в покушении на себя. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Считаю, что ликвидация человека за его позицию — не преступление, а уже терроризм. Считаю что, покушение на меня было сделано профессионалами, по заданию главы разведки, который, по сути, подтвердил данный факт в своем интервью», — поделился он. Также Ковалев заверил, что и дальше собирается исполнять свои обязанности в качестве министра сельского хозяйства Херсонской области. Ранее Ковалев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе из-за того, что этого не хотели западные страны, которые входят в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация и защита людей Донбасса. На данный момент от ВСУ и нацбатов освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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