28 августа 2022

Многодетной семье из ХМАО отказали в зачислении подростка в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
В школе Нижневартовска отказали подростку из многодетной семьи в зачислении Фото:

В Нижневартовске школа №14 отказалась зачислять девочку-подростка, которая пыталась поступить в колледж. По словам родителей, в школе сослались на нехватку мест. Об этом URA.RU рассказала мать школьницы Анастасия Прилипко.

«Дочка подала документы в техникум на несколько специальностей, но ее нигде не взяли, где-то сказали, что не хватило мест, где-то не прошла по баллам. Позвонив обратно в школу нам отказали в зачислении. Сказали, что у них закончились места и набор закончен. Предложили поискать другую школу», — сказала Прилипко.

Женщина добавила, что опасается претензий со стороны органов опеки, если дочь не сможет попасть в школу. Получить комментарий от руководства школы не удалось, по указанным номерам телефонов не ответили на звонки.

В разговоре с журналистом агентства директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин заверил, что подросток не может остаться без образования. «В целом, нигде она остаться не может, по закону. В любом случае она сможет попасть в школу. В колледже же действуют федеральные правила приема, там нет таких льгот как в школе», — сказал Дренин. Однако подробнее прокомментировать ситуацию не смог, так как не получал обращение и не знаком с ситуацией.

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В Нижневартовске школа №14 отказалась зачислять девочку-подростка, которая пыталась поступить в колледж. По словам родителей, в школе сослались на нехватку мест. Об этом URA.RU рассказала мать школьницы Анастасия Прилипко. «Дочка подала документы в техникум на несколько специальностей, но ее нигде не взяли, где-то сказали, что не хватило мест, где-то не прошла по баллам. Позвонив обратно в школу нам отказали в зачислении. Сказали, что у них закончились места и набор закончен. Предложили поискать другую школу», — сказала Прилипко. Женщина добавила, что опасается претензий со стороны органов опеки, если дочь не сможет попасть в школу. Получить комментарий от руководства школы не удалось, по указанным номерам телефонов не ответили на звонки. В разговоре с журналистом агентства директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин заверил, что подросток не может остаться без образования. «В целом, нигде она остаться не может, по закону. В любом случае она сможет попасть в школу. В колледже же действуют федеральные правила приема, там нет таких льгот как в школе», — сказал Дренин. Однако подробнее прокомментировать ситуацию не смог, так как не получал обращение и не знаком с ситуацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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