Многодетной семье из ХМАО отказали в зачислении подростка в школу

29 августа 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

В школе Нижневартовска отказали подростку из многодетной семьи в зачислении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске школа №14 отказалась зачислять девочку-подростка, которая пыталась поступить в колледж. По словам родителей, в школе сослались на нехватку мест. Об этом URA.RU рассказала мать школьницы Анастасия Прилипко. «Дочка подала документы в техникум на несколько специальностей, но ее нигде не взяли, где-то сказали, что не хватило мест, где-то не прошла по баллам. Позвонив обратно в школу нам отказали в зачислении. Сказали, что у них закончились места и набор закончен. Предложили поискать другую школу», — сказала Прилипко. Женщина добавила, что опасается претензий со стороны органов опеки, если дочь не сможет попасть в школу. Получить комментарий от руководства школы не удалось, по указанным номерам телефонов не ответили на звонки. В разговоре с журналистом агентства директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин заверил, что подросток не может остаться без образования. «В целом, нигде она остаться не может, по закону. В любом случае она сможет попасть в школу. В колледже же действуют федеральные правила приема, там нет таких льгот как в школе», — сказал Дренин. Однако подробнее прокомментировать ситуацию не смог, так как не получал обращение и не знаком с ситуацией.

В Нижневартовске школа №14 отказалась зачислять девочку-подростка, которая пыталась поступить в колледж. По словам родителей, в школе сослались на нехватку мест. Об этом URA.RU рассказала мать школьницы Анастасия Прилипко. «Дочка подала документы в техникум на несколько специальностей, но ее нигде не взяли, где-то сказали, что не хватило мест, где-то не прошла по баллам. Позвонив обратно в школу нам отказали в зачислении. Сказали, что у них закончились места и набор закончен. Предложили поискать другую школу», — сказала Прилипко. Женщина добавила, что опасается претензий со стороны органов опеки, если дочь не сможет попасть в школу. Получить комментарий от руководства школы не удалось, по указанным номерам телефонов не ответили на звонки. В разговоре с журналистом агентства директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин заверил, что подросток не может остаться без образования. «В целом, нигде она остаться не может, по закону. В любом случае она сможет попасть в школу. В колледже же действуют федеральные правила приема, там нет таких льгот как в школе», — сказал Дренин. Однако подробнее прокомментировать ситуацию не смог, так как не получал обращение и не знаком с ситуацией.