В Урае и Нижневартовском районе простились с ветеранами Валентиной Курочкиной и Анной Докучаевой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ХМАО прошли похороны двух ветеранов Великой Отечественной войны — Валентины Курочкиной и Анны Докучаевой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службах мэрии Урая и Нижневартовского района.

В Урае 29 августа простились с Валентиной Курочкиной. Она родилась в 1926 году в Курганской области. На фронт ушла в 15 лет. Работала в Мелитопольском госпитале. В Курганскую область вернулась уже после войны. А в 2011 году переехала в Урай жить к внучке.

«С уходом Валентины Федоровны уходит целая эпоха. Она была последним из проживавших в нашем городе ветеранов Великой Отечественной войны. Прошедшая невероятно долгий жизненный путь, видевшая войну Валентина Федоровна до последних дней оставалась примером жизнелюбия, оптимизма и силы характера. Такой она в нашей памяти и останется навсегда. Выражаю искренние соболезнования родным и близким и всем, кто знал, уважал и любил эту хрупкую, но сильную женщину. Скорблю вместе с вами», — сообщил глава Урая Тимур Закирзянов.

Еще один ветеран, с которым простились на 91-м году жизни — это Анна Докучаева из Нижневартовского района. Во время Великой Отечественной войны она подростком работала в колхозе. В послевоенное время вместе со всей страной поднимала народное хозяйство. Имела звания «Ударник коммунистического труда». Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг». «Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума Нижневартовского района выражают глубокие соболезнования в связи со смертью труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Анны Георгиевны Докучаевой», — сообщили в администрации Нижневартовского района.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО озвучили размер выплат для ветеранов ко Дню Победы. В департаменте социального развития ХМАО сообщили, что в 2022 году все ветераны ВОВ получат ко Дню Победы по 20 тысяч рублей.