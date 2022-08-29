Европейцы обрушились на главу ЕК из-за санкций против РФ. «Остановите Гитлера Урсулу»

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Европейцы в ярости из-за антироссийской политики ЕС и огромных счетов за коммунальные услуги Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Европейские пользователи социальных сетей с критикой набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так они отреагировали на ее очередное заявление, коснувшееся выделения миллиардов евро для поддержки антироссийских санкций.

О том, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зеленый переход с целью отказа от российских энергоресурсов, она сообщила днем 29 августа на Международном стратегическом форуме в городе Блед, передает RT. Фон дер Ляйен также призвала «завершить эру русского ископаемого топлива в Европе». Это заявление стало продолжением политики Евросоюза против России. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, которые коснулись, в частности, запрета на экспорт энергоресурсов из РФ. После этого цены на российские энергоносители выросли.

Кому-то вовсе не нужен переход на зеленую энергетику
А кто-то задается важными вопросами
Зарубежные пользователи соцсетей волнуются, что будет, когда в Европу придут холода
Комментаторы в открытую винят главу Еврокомиссии в потакании антироссийскому курсу Штатов…
…и обвиняют руководство ЕС в недальновидности
Европейцы в социальных сетях озабочены неизвестностью и огромными счетами за коммунальные услуги
Комментарии под предложением фон дер Ляйен все злее
Некоторые уже перешли на оскорбления
Пока кто-то пытается рассуждать трезво, сохранять здравый смысл и предлагать решения проблем в рамках газового кризиса в Европе

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Европейские пользователи социальных сетей с критикой набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так они отреагировали на ее очередное заявление, коснувшееся выделения миллиардов евро для поддержки антироссийских санкций. О том, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зеленый переход с целью отказа от российских энергоресурсов, она сообщила днем 29 августа на Международном стратегическом форуме в городе Блед, передает RT. Фон дер Ляйен также призвала «завершить эру русского ископаемого топлива в Европе». Это заявление стало продолжением политики Евросоюза против России. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, которые коснулись, в частности, запрета на экспорт энергоресурсов из РФ. После этого цены на российские энергоносители выросли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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