Европейские пользователи социальных сетей с критикой набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так они отреагировали на ее очередное заявление, коснувшееся выделения миллиардов евро для поддержки антироссийских санкций.
О том, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зеленый переход с целью отказа от российских энергоресурсов, она сообщила днем 29 августа на Международном стратегическом форуме в городе Блед, передает RT. Фон дер Ляйен также призвала «завершить эру русского ископаемого топлива в Европе». Это заявление стало продолжением политики Евросоюза против России. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, которые коснулись, в частности, запрета на экспорт энергоресурсов из РФ. После этого цены на российские энергоносители выросли.
Кому-то вовсе не нужен переход на зеленую энергетику
скриншот из соцсетей
А кто-то задается важными вопросами
скриншот из соцсетей
Зарубежные пользователи соцсетей волнуются, что будет, когда в Европу придут холода
скриншот из соцсетей
Комментаторы в открытую винят главу Еврокомиссии в потакании антироссийскому курсу Штатов…
скриншот из соцсетей
…и обвиняют руководство ЕС в недальновидности
скриншот из соцсетей
Европейцы в социальных сетях озабочены неизвестностью и огромными счетами за коммунальные услуги
скриншот из соцсетей
Комментарии под предложением фон дер Ляйен все злее
скриншот из соцсетей
Некоторые уже перешли на оскорбления
скриншот из соцсетей
Пока кто-то пытается рассуждать трезво, сохранять здравый смысл и предлагать решения проблем в рамках газового кризиса в Европе
скриншот из соцсетей
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Европейские пользователи социальных сетей с критикой набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так они отреагировали на ее очередное заявление, коснувшееся выделения миллиардов евро для поддержки антироссийских санкций. О том, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зеленый переход с целью отказа от российских энергоресурсов, она сообщила днем 29 августа на Международном стратегическом форуме в городе Блед, передает RT. Фон дер Ляйен также призвала «завершить эру русского ископаемого топлива в Европе». Это заявление стало продолжением политики Евросоюза против России. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, которые коснулись, в частности, запрета на экспорт энергоресурсов из РФ. После этого цены на российские энергоносители выросли.