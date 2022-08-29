Европейцы в ярости из-за антироссийской политики ЕС и огромных счетов за коммунальные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европейские пользователи социальных сетей с критикой набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так они отреагировали на ее очередное заявление, коснувшееся выделения миллиардов евро для поддержки антироссийских санкций.

О том, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зеленый переход с целью отказа от российских энергоресурсов, она сообщила днем 29 августа на Международном стратегическом форуме в городе Блед, передает RT. Фон дер Ляйен также призвала «завершить эру русского ископаемого топлива в Европе». Это заявление стало продолжением политики Евросоюза против России. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине Запад ввел санкции, которые коснулись, в частности, запрета на экспорт энергоресурсов из РФ. После этого цены на российские энергоносители выросли.

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