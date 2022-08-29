Глава Shell: Европу ждет много трудных зим

Европу впереди ждет несколько очень трудных зим. Об этом заявил генеральный директор нефтяной компании Shell Бен ван Берден.
«Европа столкнулась с нехваткой газа. Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения», — приводит слова ван Бердена агентство Reuters.
Ранее цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если ситуация не изменится, Европа «не проживет еще один год», сообщает телеканал 360. Аналитики Bloomberg заявили, что энергетический кризис усугубится климатическим, сообщает «Национальная служба новостей».
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