Власти Херсона: фейк о наступлении ВСУ — попытка угодить Западу

29 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел региона, но никакого наступления нет Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области опровергли информацию о наступлении на регион ВСУ. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, с украинской стороны ведется массированный обстрел территории и это попытка президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий». «Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее украинское командование сделало заявление, что ВСУ якобы начали наступление на херсонском направлении, передает MK.RU . Эту информацию уже опроверг глава Крыма Сергей Аксенов: он назвал заявление «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», пишет «Ридус». Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

Власти Херсонской области опровергли информацию о наступлении на регион ВСУ. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, с украинской стороны ведется массированный обстрел территории и это попытка президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий». «Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее украинское командование сделало заявление, что ВСУ якобы начали наступление на херсонском направлении, передает MK.RU. Эту информацию уже опроверг глава Крыма Сергей Аксенов: он назвал заявление «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», пишет «Ридус». Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.