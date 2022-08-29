Власти Херсона: фейк о наступлении ВСУ — попытка угодить Западу

Власти Херсонской области опровергли информацию о наступлении на регион ВСУ. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, с украинской стороны ведется массированный обстрел территории и это попытка президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий».
«Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет», — заявил Стремоусов РИА «Новости».
Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее украинское командование сделало заявление, что ВСУ якобы начали наступление на херсонском направлении, передает MK.RU. Эту информацию уже опроверг глава Крыма Сергей Аксенов: он назвал заявление «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», пишет «Ридус».
Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.
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Власти Херсонской области опровергли информацию о наступлении на регион ВСУ. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, с украинской стороны ведется массированный обстрел территории и это попытка президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий». «Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее украинское командование сделало заявление, что ВСУ якобы начали наступление на херсонском направлении, передает MK.RU. Эту информацию уже опроверг глава Крыма Сергей Аксенов: он назвал заявление «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», пишет «Ридус». Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.