«Уральские авиалинии» оштрафовали за отказ брать на борт собаку

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , собака, пес, злая собака, домашний питомец, шпиц, животное
Авиакомпания выплатит 212 тысяч рублей пассажирке, которую ввели в заблуждение Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит 212 тысяч рублей свердловчанке, которая не смогла вылететь из аэропорта из-за отказа сотрудников брать в салон самолета ее собаку. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора на официальном сайте.

«Потребитель предоставила оператору полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг. На месте регистрации ей отказали в оформлении посадочных документов: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки. В возврате денег за авиабилеты было также отказано», — рассказывают в надзорном ведомстве.

В итоге женщина не смогла вылететь, и билеты стоимостью 65 тысяч рублей пропали. В компании отказались возмещать ущерб, поэтому свердловчанка пошла в суд. Изучив материалы дела и информацию на сайте «Уральских авиалиний», судья постановила удовлетворить требования истицы и выплатить ей компенсацию в размере 212 тысяч рублей. Представители авиакомпании оспорили решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит 212 тысяч рублей свердловчанке, которая не смогла вылететь из аэропорта из-за отказа сотрудников брать в салон самолета ее собаку. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора на официальном сайте. «Потребитель предоставила оператору полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг. На месте регистрации ей отказали в оформлении посадочных документов: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки. В возврате денег за авиабилеты было также отказано», — рассказывают в надзорном ведомстве. В итоге женщина не смогла вылететь, и билеты стоимостью 65 тысяч рублей пропали. В компании отказались возмещать ущерб, поэтому свердловчанка пошла в суд. Изучив материалы дела и информацию на сайте «Уральских авиалиний», судья постановила удовлетворить требования истицы и выплатить ей компенсацию в размере 212 тысяч рублей. Представители авиакомпании оспорили решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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