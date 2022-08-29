«Уральские авиалинии» оштрафовали за отказ брать на борт собаку

Авиакомпания выплатит 212 тысяч рублей пассажирке, которую ввели в заблуждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит 212 тысяч рублей свердловчанке, которая не смогла вылететь из аэропорта из-за отказа сотрудников брать в салон самолета ее собаку. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора на официальном сайте.

«Потребитель предоставила оператору полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг. На месте регистрации ей отказали в оформлении посадочных документов: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки. В возврате денег за авиабилеты было также отказано», — рассказывают в надзорном ведомстве.

В итоге женщина не смогла вылететь, и билеты стоимостью 65 тысяч рублей пропали. В компании отказались возмещать ущерб, поэтому свердловчанка пошла в суд. Изучив материалы дела и информацию на сайте «Уральских авиалиний», судья постановила удовлетворить требования истицы и выплатить ей компенсацию в размере 212 тысяч рублей. Представители авиакомпании оспорили решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.