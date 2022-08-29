В ООН заступились за памятники советским воинам в Латвии

Комитет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека призвал правительство Латвии прекратить разрушение памятников советским воинам в Латвии. Об этом сообщила представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Вивиан Квок.
«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии», — заявила Вивиан Квок РИА «Новости». Она добавила, что дело будет рассмотрено на одной из будущих сессий, затем Комитет примет надлежащее решение.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Комитет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека призвал правительство Латвии прекратить разрушение памятников советским воинам в Латвии. Об этом сообщила представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Вивиан Квок. «Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии», — заявила Вивиан Квок РИА «Новости». Она добавила, что дело будет рассмотрено на одной из будущих сессий, затем Комитет примет надлежащее решение. Ранее сообщалось, что власти Риги рассматривают вариант подрыва памятника для демонтажа. Латвийский парламент одобрил снос, президент страны Эгилс Левитс назвал памятник «объектом российской пропаганды». Мэр Риги Олег Буров добавил, что после сноса памятник советским воинам полностью уничтожат. Латвия также разорвала культурные отношения с РФ. Недружественные действия западных стран связаны со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля.