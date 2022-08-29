Синоптики рассказали о последнем жарком дне лета в Пермском крае

30 августа станет последним жарким днем этого лета в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По прогнозам синоптиков проекта «Метеоролог и я», 30 августа станет последним жарким днем этого лета в Пермском крае. По информации специалистов проекта, температура воздуха сегодня может побить рекорд месяца по отклонению от нормы.

«Среднесуточная температура воздуха 30 августа может быть выше нормы на 10 градусов. За счет затока прогретого воздуха со Средней Волги, днем ожидается около 30 градусов тепла», — говорится в соцсетях проекта.

Помимо жары в течение дня ожидается облачность, а местами по северу региона грозы, которые могут прийти в другие части края к вечеру 30 августа. По словам синоптиков, с 31 августа начнется постепенное похолодание, жара уйдет из Пермского края.