29 августа 2022

Синоптики рассказали о последнем жарком дне лета в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара в городе. Пермь, лето в городе, жара в городе
30 августа станет последним жарким днем этого лета в регионе Фото:

По прогнозам синоптиков проекта «Метеоролог и я», 30 августа станет последним жарким днем этого лета в Пермском крае. По информации специалистов проекта, температура воздуха сегодня может побить рекорд месяца по отклонению от нормы.

«Среднесуточная температура воздуха 30 августа может быть выше нормы на 10 градусов. За счет затока прогретого воздуха со Средней Волги, днем ожидается около 30 градусов тепла», — говорится в соцсетях проекта.

Помимо жары в течение дня ожидается облачность, а местами по северу региона грозы, которые могут прийти в другие части края к вечеру 30 августа. По словам синоптиков, с 31 августа начнется постепенное похолодание, жара уйдет из Пермского края.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

По прогнозам синоптиков проекта «Метеоролог и я», 30 августа станет последним жарким днем этого лета в Пермском крае. По информации специалистов проекта, температура воздуха сегодня может побить рекорд месяца по отклонению от нормы. «Среднесуточная температура воздуха 30 августа может быть выше нормы на 10 градусов. За счет затока прогретого воздуха со Средней Волги, днем ожидается около 30 градусов тепла», — говорится в соцсетях проекта. Помимо жары в течение дня ожидается облачность, а местами по северу региона грозы, которые могут прийти в другие части края к вечеру 30 августа. По словам синоптиков, с 31 августа начнется постепенное похолодание, жара уйдет из Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...