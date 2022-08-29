29 августа 2022

В челябинском селе зарегистрировали очаг опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Отбор проб показал, что в селе начался птичий грипп Фото:

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области зафиксировали вспышку опасного для человека заболевания — птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, предположительно, источником гриппа могли стать перелетные птицы.

«Жители села Халитово Кунашакского района пожаловались на падеж домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент принимается комплекс мер по ликвидации болезни. Население предупреждено об ограничительных мероприятиях. В частности, о запрете свободного выгула птицы во избежание инфицирования здоровой птицы.

Несмотря на развитие медицины, заражение человека птичьим гриппом может привести к летальному исходу. Человек заражается от инфицированной птицы. Попадая в организм, вирус может воздействовать на мозг, печень, почки и другие органы. В лучшем случае инфекция вызывает у человека симптомы ОРВИ, в худшем — развивается пневмония, присоединяется септический шок и дыхательная недостаточность, что может привести к смерти.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области зафиксировали вспышку опасного для человека заболевания — птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, предположительно, источником гриппа могли стать перелетные птицы. «Жители села Халитово Кунашакского района пожаловались на падеж домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в настоящий момент принимается комплекс мер по ликвидации болезни. Население предупреждено об ограничительных мероприятиях. В частности, о запрете свободного выгула птицы во избежание инфицирования здоровой птицы. Несмотря на развитие медицины, заражение человека птичьим гриппом может привести к летальному исходу. Человек заражается от инфицированной птицы. Попадая в организм, вирус может воздействовать на мозг, печень, почки и другие органы. В лучшем случае инфекция вызывает у человека симптомы ОРВИ, в худшем — развивается пневмония, присоединяется септический шок и дыхательная недостаточность, что может привести к смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...