В челябинском селе зарегистрировали очаг опасного заболевания

Отбор проб показал, что в селе начался птичий грипп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области зафиксировали вспышку опасного для человека заболевания — птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, предположительно, источником гриппа могли стать перелетные птицы.

«Жители села Халитово Кунашакского района пожаловались на падеж домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент принимается комплекс мер по ликвидации болезни. Население предупреждено об ограничительных мероприятиях. В частности, о запрете свободного выгула птицы во избежание инфицирования здоровой птицы.

Несмотря на развитие медицины, заражение человека птичьим гриппом может привести к летальному исходу. Человек заражается от инфицированной птицы. Попадая в организм, вирус может воздействовать на мозг, печень, почки и другие органы. В лучшем случае инфекция вызывает у человека симптомы ОРВИ, в худшем — развивается пневмония, присоединяется септический шок и дыхательная недостаточность, что может привести к смерти.