Глава челябинского района попал в реанимацию

Анатолия Вдовина доставили в больницу с подозрением на перитонит
Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин находится в реанимации. В больницу его доставили 29 августа с подозрением на перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины.
«Главу района Анатолия Вдовина вчера на „Скорой“ увезли в больницу с перитонитом. Пока он в реанимации. Хотя врачи говорят, что состояние удовлетворительное», — пишет газета «Карталинская Новь».
Источники URA.RU сообщили, что Вдовин потерял сознание прямо на работе. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Он уже пришел в себя. Сам Вдовин на звонок URA.RU не ответил.
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