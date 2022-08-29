29 августа 2022

Глава челябинского района попал в реанимацию

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Клипарт. Магнитогорск, реанимация, скорая помощь, фельдшер
Анатолия Вдовина доставили в больницу с подозрением на перитонит Фото:

Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин находится в реанимации. В больницу его доставили 29 августа с подозрением на перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины.

«Главу района Анатолия Вдовина вчера на „Скорой“ увезли в больницу с перитонитом. Пока он в реанимации. Хотя врачи говорят, что состояние удовлетворительное», — пишет газета «Карталинская Новь».

Источники URA.RU сообщили, что Вдовин потерял сознание прямо на работе. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Он уже пришел в себя. Сам Вдовин на звонок URA.RU не ответил.

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Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин находится в реанимации. В больницу его доставили 29 августа с подозрением на перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины. «Главу района Анатолия Вдовина вчера на „Скорой“ увезли в больницу с перитонитом. Пока он в реанимации. Хотя врачи говорят, что состояние удовлетворительное», — пишет газета «Карталинская Новь». Источники URA.RU сообщили, что Вдовин потерял сознание прямо на работе. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Он уже пришел в себя. Сам Вдовин на звонок URA.RU не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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