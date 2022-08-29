Глава челябинского района попал в реанимацию

30 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Анатолия Вдовина доставили в больницу с подозрением на перитонит Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин находится в реанимации. В больницу его доставили 29 августа с подозрением на перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины. «Главу района Анатолия Вдовина вчера на „Скорой“ увезли в больницу с перитонитом. Пока он в реанимации. Хотя врачи говорят, что состояние удовлетворительное», — пишет газета «Карталинская Новь». Источники URA.RU сообщили, что Вдовин потерял сознание прямо на работе. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Он уже пришел в себя. Сам Вдовин на звонок URA.RU не ответил.

Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин находится в реанимации. В больницу его доставили 29 августа с подозрением на перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины. «Главу района Анатолия Вдовина вчера на „Скорой“ увезли в больницу с перитонитом. Пока он в реанимации. Хотя врачи говорят, что состояние удовлетворительное», — пишет газета «Карталинская Новь». Источники URA.RU сообщили, что Вдовин потерял сознание прямо на работе. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Он уже пришел в себя. Сам Вдовин на звонок URA.RU не ответил.