Челябинка пожаловалась, что ей не отдают тело тети из морга

В ритуальном агентстве заявили, что только ближайшие родственники имеют право распоряжаться похоронами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Челябинска Анна П. пожаловалась, что ей не дают забрать тело умершей тети для кремации и обвинила похоронное агентство в самоуправстве и вымогательстве. В ритуальном агентстве « Стелс» URA.RU заявили, что все обвинения голословны, и они работают в рамках законодательства.

«Ритуальное агентство „Стелс“, с которым никто не заключал договор, забрали паспорт умершей тети, получили справку из морга и забрали тело. Теперь вымогают деньги. Я заключила договор с городским крематорием, все оплачено, но тело и паспорт нам ритуальщики не отдают», — пожаловалась челябинка в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

В своем заявлении женщина просит у губернатора Алексея Текслера помощи и хочет, чтобы он обратил на это внимание прокуратуры. В ритуальном агентстве «Стелс» в разговоре с URA.RU слова женщины назвали галиматьей. «По сути, нас обвиняют чуть ли не в краже тела. Но тело покойной находится в отделе судмедэкспертизы. Мы заключили договор с сыном умершей, он внес залог, и он нам сказал, чтобы мы никому не отдавать документы. Мы находимся с ним на связи и готовимся к похоронам. Зачем она написала свой пост, мы не понимаем. Возможно это какое-то блогерство, но если это так, то кощунственно пиариться на мертвых», — рассказали URA.RU в «Стелс».

В ритуальном агентстве URA.RU отметили, что только ближайшие родственники, в данном случае сын, имеют право распоряжаться похоронами. И в их практике были случаи, когда мошенники или черные риэлторы пытались выдать себя за близких родственников.