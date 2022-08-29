Челябинским бизнесменам разрешили делать два бассейна из одного

Новый бассейн достроят к 25 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Строймеханизация», которая контролируется Евгением и Сергеем Вайнштейнами (отцом и сыном), заканчивает строительство пристроя с дополнительной ванной к бассейну «Строитель» в Челябинске. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого Государственного реестра заключений.

«Положительное заключение госэкспертизы. Реконструкция здания плавательного бассейна „Строитель. Пристрой №2“, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14 г. Челябинск», — сообщается на сайте.

Согласно сервису «СБИС», 58% компании ООО «Строймеханизация» принадлежит Валерии Вайнштейн, родственнице Евгения и Сергея Вайнштейнов. Фирма курирует крупные контракты на содержание улично-дорожной сети, а также занимается строительством жилых комплексов. Цена контракта на проведение работ в бассейне «Строитель» составила 147 млн 340 тысяч рублей.

По условиям контракта, подрядчик совместно с субподрядчиками устанавливает системы вентиляции и автоматизации, обеспечивает монтаж кровли, выполняет работы по демонтажу фасадных панелей, обустраивает фундамент чаши бассейна, а также выполняет комплекс работ по проектированию и строительству сетей временного электроснабжения. Общая площадь нового здания составит 1 тысячу 986 квадратных метров. Работы должны завершиться до 25 ноября.

Ранее Вайнштейны выиграли аукцион по строительству микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль, который проводила госкомпания «ДОМ.РФ». Фирма получила в аренду 37 земельных участков в обмен на 4% построенного жилья.