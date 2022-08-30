Екатеринбуржец объединил россиян, чтобы подать в суд на Яндекс

Сборщики продуктов считают свое увольнение незаконным (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга Владимир Паклин создал всероссийский чат, в котором объединил бывших сотрудников сервиса Яндекс.Еда, считающих, что их уволили незаконно. Они собираются добиваться справедливости через суд. Об этом URA.RU заявил сам Паклин.

«Я полтора года трудился сборщиком в компании „Лидер Консалт Персонал“, которая является партнером сервиса Яндекс.Еда, даже успел сделать карьеру от курьера до супервайзера. В один прекрасный день я узнал, что меня уволили без объяснения причин. Точнее, формально я числюсь работником, но меня заблокировали в приложении и не оплачивают простой», — рассказал Владимир Паклин.

Молодой человек обратился с иском в суд, вскоре его примеру последовали такие же сборщики из других городов и регионов России, которые считают, что их уволили из Яндекса незаконно. «Я создал специальный чат, в нем состоят ребята не только из Екатеринбурга, но и из Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Кирова, Кемерова, Барнаула. Все они готовы доказывать в суде нарушение своих трудовых прав», — говорит Паклин.

За комментарием URA.RU обратилось в кадровое агентство «Лидер Консалт Персонал». Там оператор принял информацию, передал ее в ответственное подразделение, пообещав предоставить ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржца уволили из Яндекса за то, что он якобы занимался мастурбацией в магазине «Магнит». Сам мужчина заявил, что работодатели его оклеветали и выдумали причину, чтобы избавиться от лишних сотрудников. По его словам, у Яндекс.Еды резко сократилось количество заказов, поэтому компания начала резко сокращать штат сборщиков продуктов.