Курганские власти массово закупили котельные в проблемные округа

Котельное оборудование закупают для девяти муниципалитетов региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В девяти муниципалитетах Курганской области закупают новые котельные. Данная информация размешена на портале госзакупок. В областном правительстве URA.RU сообщили, что котельные в этих округах и районах изношены.

«Поставка и монтаж блочно-модульных твердотопливных котельных установок и котельного оборудования. <…> Приобретение и монтаж твердотопливных котлов длительного горения с верхней загрузкой топлива и котельного оборудования. <…> Поставка автоматизированных блочно-модульных газовых котельных установок», — указано на сайте.

Общая стоимость закупок превысила 300 млн рублей. Победителями аукционов стали компании «Уралкотел», «Теплосервис» и «Техкомплект» из Екатеринбурга и «Генерационное оборудование» из Челябинска. В документах указано, что заключенные контракты должны выполнить осенью 2022 года и в начале 2023 года. «Необходимость в покупке нового котельного оборудования для Альменевского, Белозерского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Сафакулевского, Шумихинского и Частоозерского муниципальных округов и Притобольного района обусловлена высоким износом действующего котельного оборудования, требующего замены», — объяснили URA.RU в областном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

В конце 2021 года жители села Альменево жаловались, что в их многоквартирных домах температура воздуха не поднималась выше +13 градусов. Проблемы с отоплением, по их словам, были и в местных администрации, школе и детсаду, но представители прокуратуры сообщали, что не обнаружили в многоквартирных домах отклонений температуры от нормы.