Тюменцу, пристававшему к ребенку в ТЦ, грозит 20 лет тюрьмы

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец, задержанный 29 августа в ТРЦ «Гудвин», за приставания к маленькой девочке, обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело по п. „б“, ч.4, ст. 132 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избирании ему меры пресечения», — рассказали URA.RU в следственном управлении.

Как ранее писало URA.RU, в торговом центре «Гудвин» мужчина приставал к маленькой девочке: он пытался целовать и обнимать ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.