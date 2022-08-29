29 августа 2022
28 августа 2022

Тюменцу, пристававшему к ребенку в ТЦ, грозит 20 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения Фото:

Тюменец, задержанный 29 августа в ТРЦ «Гудвин», за приставания к маленькой девочке, обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело по п. „б“, ч.4, ст. 132 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избирании ему меры пресечения», — рассказали URA.RU в следственном управлении.

Как ранее писало URA.RU, в торговом центре «Гудвин» мужчина приставал к маленькой девочке: он пытался целовать и обнимать ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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Тюменец, задержанный 29 августа в ТРЦ «Гудвин», за приставания к маленькой девочке, обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. «Возбуждено уголовное дело по п. „б“, ч.4, ст. 132 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избирании ему меры пресечения», — рассказали URA.RU в следственном управлении. Как ранее писало URA.RU, в торговом центре «Гудвин» мужчина приставал к маленькой девочке: он пытался целовать и обнимать ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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