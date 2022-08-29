29 августа 2022
28 августа 2022

Тюменец приставал к маленькому ребенку в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Тюмень, тц гудвин
Мужчина был задержан рядом с торговым центром «Гудвин» Фото:

В одном из торговых центров Тюмени мужчина приставал к маленькой девочке: он пытался целовать и обнимать ребенка. Инцидент попал в обзор камер видеонаблюдения. Об этом стало известно журналистам.

«В Тюмени задержали мужчину, который накануне, 29 августа, приставал к маленькой девочке в одном из местных ТРЦ. Как сообщают очевидцы, ребенок был в магазине с мамой. Когда та отвлеклась, подошел незнакомец. Что-то говорил ребенку, обнимал и пытался поцеловать», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники.

Журналисты издания отметили, что на вид мужчине около 30 лет. Похожий человек накануне был задержан возле тюменского ТРЦ «Гудвин». В региональное управление СК направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени, осужденный за растление падчерицы и хранение наркотиков, требует уменьшить назначенный ему срок. По решению суда в колонии строгого режима ему предстоит провести 15 лет.

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В одном из торговых центров Тюмени мужчина приставал к маленькой девочке: он пытался целовать и обнимать ребенка. Инцидент попал в обзор камер видеонаблюдения. Об этом стало известно журналистам. «В Тюмени задержали мужчину, который накануне, 29 августа, приставал к маленькой девочке в одном из местных ТРЦ. Как сообщают очевидцы, ребенок был в магазине с мамой. Когда та отвлеклась, подошел незнакомец. Что-то говорил ребенку, обнимал и пытался поцеловать», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. Журналисты издания отметили, что на вид мужчине около 30 лет. Похожий человек накануне был задержан возле тюменского ТРЦ «Гудвин». В региональное управление СК направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени, осужденный за растление падчерицы и хранение наркотиков, требует уменьшить назначенный ему срок. По решению суда в колонии строгого режима ему предстоит провести 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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