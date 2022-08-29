Пермский завод ищет рабочих на зарплату более 100 тысяч рублей

30 августа 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Рабочим предлагают зарплату от 75 до 113 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Краснокамский завод ЖБК в Пермском крае набирает сотрудников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Объявление предприятие разместило на портале «Авито». «Формовщик бетонных изделий. Вахта. Зарплата: 75 600 — 113 400 рублей», — говорится в объявлении. Набирают рабочих со всех территорий Пермского края и других регионов. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен. За 30 смен — 75,6 тыс. рублей, за 45 смен — 113,4 тыс. рублей. Работодатель обещает бесплатное проживание в общежитии, оплату проезда до вахты и обучение. От кандидатов требуются физическая выносливость, знание русского языка и любое гражданство. URA.RU ранее рассказывало о наборе сотрудников на Очерский машиностроительный завод. На предприятии сотрудникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей, соцпакет, корпоративный транспорт и курсы повышения квалификации.

Краснокамский завод ЖБК в Пермском крае набирает сотрудников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Объявление предприятие разместило на портале «Авито». «Формовщик бетонных изделий. Вахта. Зарплата: 75 600 — 113 400 рублей», — говорится в объявлении. Набирают рабочих со всех территорий Пермского края и других регионов. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен. За 30 смен — 75,6 тыс. рублей, за 45 смен — 113,4 тыс. рублей. Работодатель обещает бесплатное проживание в общежитии, оплату проезда до вахты и обучение. От кандидатов требуются физическая выносливость, знание русского языка и любое гражданство. URA.RU ранее рассказывало о наборе сотрудников на Очерский машиностроительный завод. На предприятии сотрудникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей, соцпакет, корпоративный транспорт и курсы повышения квалификации.