29 августа 2022

Пермский завод ищет рабочих на зарплату более 100 тысяч рублей

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Рабочим предлагают зарплату от 75 до 113 тысяч рублей Фото:

Краснокамский завод ЖБК в Пермском крае набирает сотрудников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Объявление предприятие разместило на портале «Авито».

«Формовщик бетонных изделий. Вахта. Зарплата: 75 600 — 113 400 рублей», — говорится в объявлении. Набирают рабочих со всех территорий Пермского края и других регионов.

Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен. За 30 смен — 75,6 тыс. рублей, за 45 смен — 113,4 тыс. рублей. Работодатель обещает бесплатное проживание в общежитии, оплату проезда до вахты и обучение. От кандидатов требуются физическая выносливость, знание русского языка и любое гражданство.

URA.RU ранее рассказывало о наборе сотрудников на Очерский машиностроительный завод. На предприятии сотрудникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей, соцпакет, корпоративный транспорт и курсы повышения квалификации.

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Краснокамский завод ЖБК в Пермском крае набирает сотрудников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Объявление предприятие разместило на портале «Авито». «Формовщик бетонных изделий. Вахта. Зарплата: 75 600 — 113 400 рублей», — говорится в объявлении. Набирают рабочих со всех территорий Пермского края и других регионов. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен. За 30 смен — 75,6 тыс. рублей, за 45 смен — 113,4 тыс. рублей. Работодатель обещает бесплатное проживание в общежитии, оплату проезда до вахты и обучение. От кандидатов требуются физическая выносливость, знание русского языка и любое гражданство. URA.RU ранее рассказывало о наборе сотрудников на Очерский машиностроительный завод. На предприятии сотрудникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей, соцпакет, корпоративный транспорт и курсы повышения квалификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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