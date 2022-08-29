В курганском ТРЦ «Гиперсити» вновь открылся шведский производитель одежды H&M, магазин не работал с марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ).
«Отдел H&M вновь заработал утром 30 августа. О прощальной распродаже нам ничего неизвестно», — говорят в администрации. Менеджер отметила, что данный магазин по-прежнему располагается на первом этаже «Гиперсити».
По словам корреспондента URA.RU, который побывал в «Гиперсити», посетителей в магазине становится все больше. «Продавцы говорят, что утром было мало людей, все стали подходить к обеду. Масштабной распродажи нет, есть обычные скидки на некоторые товары», — отмечает журналист.
Ранее URA.RU сообщало, что магазин одежды H&M закрылся в Кургане 3 марта. До этого компания планировала возобновить работу магазинов России 1 августа. Однако позже компания сообщила, что магазины откроются в течение августа ради распродажи оставшихся товаров.
H&М не проводит финальную распродажу вещей, все товары продаются по обычным ценам
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В курганском ТРЦ «Гиперсити» вновь открылся шведский производитель одежды H&M, магазин не работал с марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ). «Отдел H&M вновь заработал утром 30 августа. О прощальной распродаже нам ничего неизвестно», — говорят в администрации. Менеджер отметила, что данный магазин по-прежнему располагается на первом этаже «Гиперсити». По словам корреспондента URA.RU, который побывал в «Гиперсити», посетителей в магазине становится все больше. «Продавцы говорят, что утром было мало людей, все стали подходить к обеду. Масштабной распродажи нет, есть обычные скидки на некоторые товары», — отмечает журналист. Ранее URA.RU сообщало, что магазин одежды H&M закрылся в Кургане 3 марта. До этого компания планировала возобновить работу магазинов России 1 августа. Однако позже компания сообщила, что магазины откроются в течение августа ради распродажи оставшихся товаров.