В курганском ТРЦ «ГиперСити» вновь начал работу H&M Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском ТРЦ «Гиперсити» вновь открылся шведский производитель одежды H&M, магазин не работал с марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

«Отдел H&M вновь заработал утром 30 августа. О прощальной распродаже нам ничего неизвестно», — говорят в администрации. Менеджер отметила, что данный магазин по-прежнему располагается на первом этаже «Гиперсити».

По словам корреспондента URA.RU, который побывал в «Гиперсити», посетителей в магазине становится все больше. «Продавцы говорят, что утром было мало людей, все стали подходить к обеду. Масштабной распродажи нет, есть обычные скидки на некоторые товары», — отмечает журналист.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин одежды H&M закрылся в Кургане 3 марта. До этого компания планировала возобновить работу магазинов России 1 августа. Однако позже компания сообщила, что магазины откроются в течение августа ради распродажи оставшихся товаров.

H&М не проводит финальную распродажу вещей, все товары продаются по обычным ценам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые клиенты выходили с покупками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 13:30 на кассах образовались небольшие очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU