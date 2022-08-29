29 августа 2022

После паузы в полгода в курганском ТРЦ открылся магазин H&M. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЦ Гипер-Сити. г. Курган (необр), тц гиперсити, hiper city
В курганском ТРЦ «ГиперСити» вновь начал работу H&M Фото:

В курганском ТРЦ «Гиперсити» вновь открылся шведский производитель одежды H&M, магазин не работал с марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

«Отдел H&M вновь заработал утром 30 августа. О прощальной распродаже нам ничего неизвестно», — говорят в администрации. Менеджер отметила, что данный магазин по-прежнему располагается на первом этаже «Гиперсити».

По словам корреспондента URA.RU, который побывал в «Гиперсити», посетителей в магазине становится все больше. «Продавцы говорят, что утром было мало людей, все стали подходить к обеду. Масштабной распродажи нет, есть обычные скидки на некоторые товары», — отмечает журналист.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин одежды H&M закрылся в Кургане 3 марта. До этого компания планировала возобновить работу магазинов России 1 августа. Однако позже компания сообщила, что магазины откроются в течение августа ради распродажи оставшихся товаров.

H&М не проводит финальную распродажу вещей, все товары продаются по обычным ценам
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Некоторые клиенты выходили с покупками
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В 13:30 на кассах образовались небольшие очереди
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Магазин предоставил скидки на некоторые товары, в том числе на летнюю коллекцию
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В курганском ТРЦ «Гиперсити» вновь открылся шведский производитель одежды H&M, магазин не работал с марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ). «Отдел H&M вновь заработал утром 30 августа. О прощальной распродаже нам ничего неизвестно», — говорят в администрации. Менеджер отметила, что данный магазин по-прежнему располагается на первом этаже «Гиперсити». По словам корреспондента URA.RU, который побывал в «Гиперсити», посетителей в магазине становится все больше. «Продавцы говорят, что утром было мало людей, все стали подходить к обеду. Масштабной распродажи нет, есть обычные скидки на некоторые товары», — отмечает журналист. Ранее URA.RU сообщало, что магазин одежды H&M закрылся в Кургане 3 марта. До этого компания планировала возобновить работу магазинов России 1 августа. Однако позже компания сообщила, что магазины откроются в течение августа ради распродажи оставшихся товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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