Перед окончательным закрытием в Кургане H&M проведет распродажу

Перед окончательным уходом из России H&M устраивает распродажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пройдет распродажа товаров шведской сети H&M, которая ранее заявила об окончательном уходе с российского рынка. Об этом пресс-служба H&M Group сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«После тщательных размышлений мы считаем невозможным (с учетом сложившейся ситуации) продолжить наш бизнес в России <…> В рамках процесса свертывания бизнеса предполагается временно открыть в России физические магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся запасов товаров», — говорится в сообщении пресс-службы H&M (Hennes&Mauritz).

По данным telegram-канала «Коммерсантъ», магазины H&M откроются ради финальной распродажи оставшихся товаров 1 августа. В курганском офисе H&M от комментариев URA.RU отказались, сославшись на то, что они решают вопросы потребителей, связанные с заказами и качеством товаров.

До этого URA.RU сообщало, что 3 марта в Кургане закрыли отдел шведского производителя одежды H&M. Магазин располагается на первом этаже торгового центра «Гиперсити».