17 июля 2022

Перед окончательным закрытием в Кургане H&M проведет распродажу

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие H&M. Курган, nm, n&m
Перед окончательным уходом из России H&M устраивает распродажу Фото:

В Кургане пройдет распродажа товаров шведской сети H&M, которая ранее заявила об окончательном уходе с российского рынка. Об этом пресс-служба H&M Group сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«После тщательных размышлений мы считаем невозможным (с учетом сложившейся ситуации) продолжить наш бизнес в России <…> В рамках процесса свертывания бизнеса предполагается временно открыть в России физические магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся запасов товаров», — говорится в сообщении пресс-службы H&M (Hennes&Mauritz).

По данным telegram-канала «Коммерсантъ», магазины H&M откроются ради финальной распродажи оставшихся товаров 1 августа. В курганском офисе H&M от комментариев URA.RU отказались, сославшись на то, что они решают вопросы потребителей, связанные с заказами и качеством товаров.

До этого URA.RU сообщало, что 3 марта в Кургане закрыли отдел шведского производителя одежды H&M. Магазин располагается на первом этаже торгового центра «Гиперсити».

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В Кургане пройдет распродажа товаров шведской сети H&M, которая ранее заявила об окончательном уходе с российского рынка. Об этом пресс-служба H&M Group сообщила в ответ на запрос URA.RU. «После тщательных размышлений мы считаем невозможным (с учетом сложившейся ситуации) продолжить наш бизнес в России <…> В рамках процесса свертывания бизнеса предполагается временно открыть в России физические магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся запасов товаров», — говорится в сообщении пресс-службы H&M (Hennes&Mauritz). По данным telegram-канала «Коммерсантъ», магазины H&M откроются ради финальной распродажи оставшихся товаров 1 августа. В курганском офисе H&M от комментариев URA.RU отказались, сославшись на то, что они решают вопросы потребителей, связанные с заказами и качеством товаров. До этого URA.RU сообщало, что 3 марта в Кургане закрыли отдел шведского производителя одежды H&M. Магазин располагается на первом этаже торгового центра «Гиперсити».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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