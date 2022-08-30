Экс-глава Тюменской области получил награду в ХМАО

30 августа 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Имя Юрия Шафраника будет увековечено в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Имена экс-главы Тюменской области (с 1990 по 1993 год), прославленного нефтяника Юрия Шафраника и легендарного югорского геолога Евграфия Теплякова будут увековечены на мемориальных плитах «Звезды Югры», которые разместят на фасаде музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. В торжественной церемонии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. «Мы всегда собираемся в музее геологии, нефти и газа с тем, чтобы открыть новые звезды Югры в честь тех, кто достиг успеха, широко известен в мире. В этом году их две, как уже было сказано, и теперь на небосклоне 56 звезд», — рассказала губернатор ХМАО о сложившейся в Югре традиции, приуроченной ко дню празднования Дня нефтяной и газовой промышленности», — рассказала губернатор ХМАО. На торжественной церемонии присутствовал сам Шафраник, который поблагодарил всех собравшихся за оценку своего вклада в развитие нефтегазовой промышленности. Он отметил, что в освоении Севера в советские годы огромная роль принадлежит тому поколению руководителей, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. «Перед нами шли люди, которые вышли с войны. Я их еще застал. Вот этот слой людей, которые через не могу делали. Если взять сегодняшним языком и рассмотреть любой проект, то не один проект не считался экономически выгодным. Тысячи километров влево, тысячи вправо энергетики нет, дорог нет, баз нет, ничего нет. Но в 1985 году все вложения окупились, и около 100 млрд долларов был плюс», — рассказал Шафраник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начались торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня нефтяной и газовой промышленности. В Ханты-Мансийск с официальным визитом прилетел полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Имена экс-главы Тюменской области (с 1990 по 1993 год), прославленного нефтяника Юрия Шафраника и легендарного югорского геолога Евграфия Теплякова будут увековечены на мемориальных плитах «Звезды Югры», которые разместят на фасаде музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. В торжественной церемонии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. «Мы всегда собираемся в музее геологии, нефти и газа с тем, чтобы открыть новые звезды Югры в честь тех, кто достиг успеха, широко известен в мире. В этом году их две, как уже было сказано, и теперь на небосклоне 56 звезд», — рассказала губернатор ХМАО о сложившейся в Югре традиции, приуроченной ко дню празднования Дня нефтяной и газовой промышленности», — рассказала губернатор ХМАО. На торжественной церемонии присутствовал сам Шафраник, который поблагодарил всех собравшихся за оценку своего вклада в развитие нефтегазовой промышленности. Он отметил, что в освоении Севера в советские годы огромная роль принадлежит тому поколению руководителей, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. «Перед нами шли люди, которые вышли с войны. Я их еще застал. Вот этот слой людей, которые через не могу делали. Если взять сегодняшним языком и рассмотреть любой проект, то не один проект не считался экономически выгодным. Тысячи километров влево, тысячи вправо энергетики нет, дорог нет, баз нет, ничего нет. Но в 1985 году все вложения окупились, и около 100 млрд долларов был плюс», — рассказал Шафраник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начались торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня нефтяной и газовой промышленности. В Ханты-Мансийск с официальным визитом прилетел полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.