29 августа 2022

Инсайд: Тюменские власти вводят ограничения из-за волны COVID

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В Тюменской области ежедневно заболевают сотни человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области из-за новой волны пандемии коронавируса начали сокращать число массовых мероприятий. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Власти дали негласную установку о максимальном сокращении массовых мероприятий. Такие сферы как спорт и культура уже получили строгие указания, максимально режут программы мероприятий. Причина в очередной волне коронавируса и большом количестве заболевших», — заболевших рассказал инсайдер.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 727 человек. Максимальное число заболевших за последние две недели — 1011 человек — было зафиксировано 28 августа.

Агентство направило запрос о планируемых ограничительных мерах в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

Одна из последних ограничительных мер — масочный режим — отменена в Тюменской области 31 мая. Тогда в регионе за сутки было зафиксировано 10 заболевших COVID-19.

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Власти Тюменской области из-за новой волны пандемии коронавируса начали сокращать число массовых мероприятий. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Власти дали негласную установку о максимальном сокращении массовых мероприятий. Такие сферы как спорт и культура уже получили строгие указания, максимально режут программы мероприятий. Причина в очередной волне коронавируса и большом количестве заболевших», — заболевших рассказал инсайдер. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 727 человек. Максимальное число заболевших за последние две недели — 1011 человек — было зафиксировано 28 августа. Агентство направило запрос о планируемых ограничительных мерах в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается. Одна из последних ограничительных мер — масочный режим — отменена в Тюменской области 31 мая. Тогда в регионе за сутки было зафиксировано 10 заболевших COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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