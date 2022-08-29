Инсайд: Тюменские власти вводят ограничения из-за волны COVID

В Тюменской области ежедневно заболевают сотни человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области из-за новой волны пандемии коронавируса начали сокращать число массовых мероприятий. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Власти дали негласную установку о максимальном сокращении массовых мероприятий. Такие сферы как спорт и культура уже получили строгие указания, максимально режут программы мероприятий. Причина в очередной волне коронавируса и большом количестве заболевших», — заболевших рассказал инсайдер.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 727 человек. Максимальное число заболевших за последние две недели — 1011 человек — было зафиксировано 28 августа.

Агентство направило запрос о планируемых ограничительных мерах в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

Одна из последних ограничительных мер — масочный режим — отменена в Тюменской области 31 мая. Тогда в регионе за сутки было зафиксировано 10 заболевших COVID-19.