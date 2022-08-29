Челябинец обворовал свою учительницу

Деньги педагога молодой человек снимал с украденной карточки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Аше (Челябинская область) полиция задержала молодого человека, которого подозревают в краже денег с банковской карты своей бывшей учительницы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по области.

«В отдел МВД по Ашинскому району поступило заявление от местной жительницы 1952 года рождения, сообщившей о хищении денег с ее банковской карты. Потерпевшая пояснила, что обнаружила пропажу карты после поездки на отдых в Сатку со своим бывшим учеником», — заявили в пресс-службе регионального главка.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали ранее судимого местного жителя 1994 года рождения. Подозреваемый пояснил, что вместе с бывшей учительницей проводил время на экскурсии в Сатке.

Когда пожилая женщина отвлеклась, злоумышленник похитил из ее сумки 10 500 рублей, а также, используя ее телефон, совершил перевод в сумме 8 тыс. рублей со счета пенсионерки на свой банковский счет. У потерпевшей код-доступ к карте и онлайн-кабинету был записан на бумажном листе, мужчина им воспользовался.

После возвращения в город бывший ученик тайно похитил у женщины банковскую карту. Затем он попросил знакомого снять для него деньги в сумме 45 тыс. рублей, сообщив код якобы своей карты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.