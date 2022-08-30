Песков рассказал о трудностях в планировании бюджета России

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, финансирование, макулатура, деньги, рубли
Властям РФ сложно спланировать бюджет из-за общемировых проблем Фото:

Власти России сталкиваются с трудностями при планировании бюджета на ближайшие три года из-за сложностей с прогнозированием, вызванных общемировым контекстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам.

«Большие сложности есть с прогнозированием, как и во всем мире. В каких-то областях прогнозирование становится невозможным. Ситуация в общемировом контексте не меняется к лучшему. В остальном финансовому блоку удается поддерживать макроэкономическую стабильность», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Власти России сталкиваются с трудностями при планировании бюджета на ближайшие три года из-за сложностей с прогнозированием, вызванных общемировым контекстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам. «Большие сложности есть с прогнозированием, как и во всем мире. В каких-то областях прогнозирование становится невозможным. Ситуация в общемировом контексте не меняется к лучшему. В остальном финансовому блоку удается поддерживать макроэкономическую стабильность», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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