Песков рассказал о трудностях в планировании бюджета России

30 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Властям РФ сложно спланировать бюджет из-за общемировых проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти России сталкиваются с трудностями при планировании бюджета на ближайшие три года из-за сложностей с прогнозированием, вызванных общемировым контекстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам. «Большие сложности есть с прогнозированием, как и во всем мире. В каких-то областях прогнозирование становится невозможным. Ситуация в общемировом контексте не меняется к лучшему. В остальном финансовому блоку удается поддерживать макроэкономическую стабильность», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

Власти России сталкиваются с трудностями при планировании бюджета на ближайшие три года из-за сложностей с прогнозированием, вызванных общемировым контекстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам. «Большие сложности есть с прогнозированием, как и во всем мире. В каких-то областях прогнозирование становится невозможным. Ситуация в общемировом контексте не меняется к лучшему. В остальном финансовому блоку удается поддерживать макроэкономическую стабильность», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.