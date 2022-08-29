В Кургане наказали врача, который бросил скальпель в коллегу

В Курганской БСМП наказали хирурга за некорректное поведение во время операции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи врач-хирург бросил скальпель в коллегу и оскорбил медсестер во время операции. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. Буйному хирургу вынесено дисциплинарное взыскание, сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос агентства.

«По информации об инциденте в операционной Курганской БСМП, при котором хирург бросил скальпель в коллегу, а потом оскорбил медсестер, проведена внутренняя проверка. Информация о нанесении преднамеренных или случайных повреждений кому-либо не подтвердилась. Однако отмечены факты некорректного поведения врача-хирурга, ему вынесено дисциплинарное взыскание», — ответили в депздраве на запрос.

По данным источника URA.RU, конфликт в операционной произошел в начале августа. Коллеги и раньше жаловались на поведение врача, но этот инцидент сочли вопиющим: во время операции хирург бросил скальпель в коллегу, истерил и ругался матом на операционных сестер. По данным собеседника, врач приехал на работу из другого города и был устроен в больницу фактически без собеседования из-за нехватки кадров.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обсуждают массовое увольнение врачей из БСМП. В июле о своем уходе из больницы заявили сразу четыре врача — два хирурга и два травматолога. По данным депздрава, в Курганской БСМП всего 6 штатных врачей-хирургов и 9 врачей-хирургов работают по совместительству, а также 8 штатных травматологов и 8 травматологов по совместительству. Учреждение ждет несколько молодых врачей, которые придут на работу после окончания ординатуры.