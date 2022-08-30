Миссия МАГАТЭ приехала в Киев, прежде чем отравиться на ЗАЭС

Перед визитом на электростанцию МАГАТЭ посетила Киев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте американского издания CNN.

CNN сообщает, что журналисты издания заметили членов делегации в их гостинице в Киеве утром 30 августа. Визит МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси был запланирован в связи с опасением по поводу возможной ядерной аварии и обострением обстрелов объекта атомной электростанции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут прибытия миссии на Запорожскую АЭС. «Мы надеемся, что эта миссия состоится, как и было согласовано. Мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем», — добавил Песков.