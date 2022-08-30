В Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

30 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В Кремле надеются, что миссия МАГАТЭ пройдет без срывов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что она состоится, «как и было согласовано». «Мы надеемся, что эта миссия состоится, как и было согласовано. Мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами ЗАЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже более. Мы убеждены, что те страны ЕС, которые пользуются большим влиянием на Киев, должны использовать это влияние для того, чтобы запретить ему продолжать эту очень опасную деятельность. Хотим надеяться, что эта миссия состоится. Мы ее ждем», — заявил Песков URA.RU. Миссия МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС 31 августа. Гарантии безопасности даны российской и украинской сторонами. 29 августа ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. 30 августа ВСУ вновь обстреляли территорию ЗАЭС, в том числе хранилище топливных отходов. Об этом сообщила Военно-гражданская администрация города.

В Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что она состоится, «как и было согласовано». «Мы надеемся, что эта миссия состоится, как и было согласовано. Мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами ЗАЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже более. Мы убеждены, что те страны ЕС, которые пользуются большим влиянием на Киев, должны использовать это влияние для того, чтобы запретить ему продолжать эту очень опасную деятельность. Хотим надеяться, что эта миссия состоится. Мы ее ждем», — заявил Песков URA.RU. Миссия МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС 31 августа. Гарантии безопасности даны российской и украинской сторонами. 29 августа ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. 30 августа ВСУ вновь обстреляли территорию ЗАЭС, в том числе хранилище топливных отходов. Об этом сообщила Военно-гражданская администрация города.