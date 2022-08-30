Член СПЧ предложил способ прекратить драки мигрантов в России

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Массовые драки должны квалифицироваться как массовые беспорядки, считает Кирилл Кабанов Фото:

В России необходимо ужесточить меры ответственности участников массовых драк мигрантов из ближнего зарубежья, квалифицируя эти столкновения как «массовые беспорядки». С таким предложением выступил председатель Национального антикоррупционного комитета член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов.

«Массовые драки должны квалифицироваться как массовые беспорядки. Все их участники — иностранные граждане должны выдворяться без права амнистии за пределы территории РФ. Реакция МВД должна быть моментальной в таких случаях, тем более что найти участников впоследствии не представляется возможным», — сказал Кабанов в интервью агентству «Ридус».

По его словам, правоохранителям стоит пресекать ситуации, в которых массовая драка расценивается, как «мелкое хулиганство» и по материалам дела проходят два-три человека из десятков участников драки. «Правоприменение в отношении мигрантов мягче, чем в отношении граждан Российской Федерации», — отметил он.

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В России необходимо ужесточить меры ответственности участников массовых драк мигрантов из ближнего зарубежья, квалифицируя эти столкновения как «массовые беспорядки». С таким предложением выступил председатель Национального антикоррупционного комитета член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов. «Массовые драки должны квалифицироваться как массовые беспорядки. Все их участники — иностранные граждане должны выдворяться без права амнистии за пределы территории РФ. Реакция МВД должна быть моментальной в таких случаях, тем более что найти участников впоследствии не представляется возможным», — сказал Кабанов в интервью агентству «Ридус». По его словам, правоохранителям стоит пресекать ситуации, в которых массовая драка расценивается, как «мелкое хулиганство» и по материалам дела проходят два-три человека из десятков участников драки. «Правоприменение в отношении мигрантов мягче, чем в отношении граждан Российской Федерации», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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