29 августа 2022

Челябинца задержали за съемку интим-видео с трехлетней внучкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Расследование начал Следственный комитет Фото:

Жителя города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) задержали по подозрению в использовании трехлетней внучки для сьемки порнографического видео и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Видеозаписи, где девочка была в обнаженном виде, попали в чужие руки, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступления совершались ранее не судимым 55-летнем братом умершей бабушки ребенка, который жил отдельно, но иногда забирал девочку и ее шестилетнего брата к себе в гости. Он снимал ребенка обнаженным на свой телефон и выгрузил фото и видео на онлайн-сервис, после чего они попали к постороннему лицу, которое и сообщило о преступлении родным девочки», — рассказал источник.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения избрании меры пресечения.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

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Жителя города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) задержали по подозрению в использовании трехлетней внучки для сьемки порнографического видео и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Видеозаписи, где девочка была в обнаженном виде, попали в чужие руки, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступления совершались ранее не судимым 55-летнем братом умершей бабушки ребенка, который жил отдельно, но иногда забирал девочку и ее шестилетнего брата к себе в гости. Он снимал ребенка обнаженным на свой телефон и выгрузил фото и видео на онлайн-сервис, после чего они попали к постороннему лицу, которое и сообщило о преступлении родным девочки», — рассказал источник. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения избрании меры пресечения. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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