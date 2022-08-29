Челябинца задержали за съемку интим-видео с трехлетней внучкой

Расследование начал Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) задержали по подозрению в использовании трехлетней внучки для сьемки порнографического видео и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Видеозаписи, где девочка была в обнаженном виде, попали в чужие руки, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступления совершались ранее не судимым 55-летнем братом умершей бабушки ребенка, который жил отдельно, но иногда забирал девочку и ее шестилетнего брата к себе в гости. Он снимал ребенка обнаженным на свой телефон и выгрузил фото и видео на онлайн-сервис, после чего они попали к постороннему лицу, которое и сообщило о преступлении родным девочки», — рассказал источник.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения избрании меры пресечения.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.