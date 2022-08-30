По словам Кинева, Ройзман положил конверт с деньгами на стол с просьбой выполнить поручение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело «Ройзмана-Кинева»

Бывший соратник Евгения Ройзмана, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев рассказал, как экс-мэр связан с убийством 80-летней Ольги Ледовской. Тогда по делу об убийстве осудили Кинева, а Ройзману удалось избежать наказания.

«Именно Ройзман поручил мне окончательно „решить вопрос“ с Ледовской. Он сказал, что я должен этот вопрос решить. Женя сказал, чтобы она [Ледовская] больше не приходила или не появлялась. Бабушка должна больше не ходить», — поделился Кинев.

Ранее URA.RU писало, что пенсионерка Ольга Ледовская в 2013 году обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен 80-летняя женщина была готова передать властям свою 3-комнатную квартиру. Ройзман направил пенсионерку к своему соратнику по партии, депутату Олегу Киневу.

Тот переписал квартиру Ледовской на себя, а позже организовал убийство пожилой женщины. Во время следствия Кинев заявлял, что преступление его толкнул долг перед Ройзманом в пять миллионов рублей. Кинев утверждал, что такую сумму он был должен бывшему градоначальнику за депутатский мандат. По делу об убийстве Ледовской Ройзман проходил как свидетель.