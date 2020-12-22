По мнению Кабанова, вина Ройзмана в том, что он создал ситуацию, предшествовавшею убийству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело «Ройзмана-Кинева»

Учредитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, в прошлом — главный соратник экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, считает его виноватым в гибели пенсионерки Ольги Ледовской, убитой депутатом гордумы Екатеринбурга Олегом Киневым. Об этом Кабанов заявил URA.RU, комментируя инсайд о том, что силовики намерены реанимировать это уголовное дело.

«Когда бабушка исчезла, у нас с Ройзманом был разговор, из которого я сделал вывод, что он был в курсе случившегося, — сообщил агентству Кабанов. — В разговоре прозвучало: „Я думаю, этой бабушки уже нет“. Он знал или догадывался, что произошло».

По мнению Кабанова, вина Ройзмана в том, что он создал саму ситуацию, требуя с Кинева крупную сумму и поручив при этом позаботиться об одинокой старушке с квартирой. «То, что Ройзман предъявил долг в пять миллионов, я знал еще до всех событий — Кинев мне на это жаловался, — вспоминает Кабанов. — Сам Ройзман ни копейки не потратил [на выборы] — деньги ему давали Аксана Панова, Анатолий Чубайс, Михаил Прохоров. Но Кинев не знал этого и считал, что он должен Ройзману».

Также Кабанов вменяет в вину экс-мэру, что тот не предотвратил убийство. «Она (Ледовская) три или четыре раза приходила к Ройзману жаловаться, и он сказал Киневу: „Сделай так, чтобы я ее больше не видел“, — говорит Кабанов. — А потом попросил адвоката узнать, что там с квартирой. Тот сообщил: „Бабушку швырнули“ (она еще была жива). Если бы Ройзман позвонил тогда мне и рассказал все это, я бы сказал Киневу: „Слышь, ты, верни бабушке квартиру!“ И ее бы не убили».

URA.RU обратилось к Ройзману с просьбой прокомментировать слова Кабанова. На момент публикации материала ответ от экс-мэра не поступил.

Накануне URA.RU сообщало, что свердловские силовике намерены реанимировать уголовное дело об убийстве пенсионерки Ледовской: по данным агентства, экс-депутат Кинев в колонии вновь дал показания на Ройзмана, от которых отказался перед судом. Сам Евгений Ройзман также прокомментировал эту новость, заявив, что все это … (нецензурное слово, обозначающее вранье).