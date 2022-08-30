Свердловчанин избежит колонии после жестокого убийства пенсионера

Силовики поймали бездомного почти сразу после убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Невменяемый бездомный из Пригородного района Свердловской области избил до смерти пенсионера, который пустил его к себе пожить. При этом убийца не станут отправлять в колонию из-за его невменяемости, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Установлено, что потерпевший был сильно избит хозяином жилища, который нанес пострадавшему множественные удары руками и ногами», — говорится в сообщении ведомства. Убийцей пенсионера оказался невменяемый местный житель. Из-за состояния здоровья его не будут отправлять в колонию, а лишь назначат принудительное лечение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что убийца пенсионера нигде не работает и ранее был осужден. «Сыщики уголовного розыска выяснили, что причиной конфликта послужило то, что подозреваемый пустил к себе потерпевшего — лица без определенного места жительства, на некоторое время пожить», — рассказал полковник Горелых.

Конфликт произошел, когда бездомный стал навязывать пожилому мужчине свои привычки, с которыми пенсионеру приходилось жить. Вступив в ссору, гость убил хозяина дома.

Ранее свердловчанка Анна Игнатьева избила до смерти подругу-инвалида. Ее отправили в колонию на семь лет. Кроме этого, убийца должна будет выплатить около миллиона рублей.