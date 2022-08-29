В Курганской области резко увеличилось число госпитализированных с COVID-19 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксирован резкий рост госпитализированных с коронавирусом, их число превысило 30 человек. Об этом говорится на официальном портале «Стопкоронаиврус.рф».

«За сутки 30 августа в Курганской области с коронавирусом госпитализированы 34 человека, за 29 и 28 августа были госпитализированы всего два человека», — говорится на сайте. На протяжении всего августа от COVID-19 умер один человек.

На 30 августа в регионе выявлено 187 случаев заболевания коронавирусом, при этом 29 и 28 августа было зафиксировано 206 и 217 случаев соответственно. Всего с начала пандемии в области было выявлено более 107 тысяч случаев. Что касается выздоровления, то за последние сутки в Курганской области выписали с больничного 263 человека, это почти в 20 раз больше, чем день назад — 29 августа выздоровели 13 человек.

Ранее URA.RU писало, что с 3 августа в курганских торговых центрах работают пункты вакцинации от COVID-19. Сделать приввку можно в ТРЦ «ГиперСити» и ТЦ «Дом быта».